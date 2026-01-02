«Зверополис-2» стал самым успешным мультфильмом в истории Walt Disney Animation по кассовым сборам. Мировой прокат принес картине $1,46 млрд, сообщает издание Variety.

Сиквел превзошел прежнего рекордсмена — «Холодное сердце-2», который в 2019 году заработал $1,45 млрд. Особенно впечатляющие результаты мультфильм показал в Китае: местные сборы превысили $500 млн, что стало абсолютным рекордом для американского фильма на этом рынке.

Отметку в $1 млрд «Зверополис-2» преодолел всего за 17 дней — это самый быстрый результат среди проектов с возрастным рейтингом PG. Дополнительный импульс прокату дали рождественские праздники: на пятой неделе показов картина прибавила еще $87,9 млн.

Так, мультфильм вошел в тройку самых кассовых релизов года, преодолевших миллиардный рубеж. Вместе с ним в этот список попали китайский анимационный хит «Нэчжа-2» (свыше $2,2 млрд) и ремейк «Лило и Стич», собравший $1,03 млрд.

Сюжет сиквела вновь объединяет крольчиху-офицера Джуди Хоппс (озвучка Джиннифер Гудвин) и харизматичного лиса-афериста Ника Уайлда (Джейсон Бейтман). Напарникам предстоит расследование загадочного дела, способного нарушить хрупкое равновесие в многонациональном мегаполисе Зверополисе.