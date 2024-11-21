Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) сообщила, что развитие внутреннего туризма, в том числе делового, повысило посещаемость казино в России на 35%. Крупнейшей игорной зоной остается «Красная Поляна», а самую большую динамику роста показывает Алтай.

В России существуют четыре специальные игорные зоны, где размещены казино. Это «Красная Поляна» в Сочи, «Сибирская монета» на Алтае, «Янтарная» в Калининграде и «Приморье» в Приморском крае.

По данным АИРИС, посещаемость трех из них с начала 2024 года выросла на 35% относительно того же периода прошлого года и достигла 1,2 млн человек. Информация по игорной зоне «Приморье» отсутствует.

С января по октябрь 2023 года общее число посетителей этих игорных зон составляло 906 тыс., а за аналогичный период 2022 года — 770 тыс. Наибольшая динамика показателя зафиксирована у «Сибирской монеты». Количество игроков за год выросло там более чем в два раза — с 71 тыс. до 160 тыс. Лидером является «Красная Поляна», которая приняла 707 тыс. посетителей.

Сумма налоговых отчислений трех казино за январь — октябрь 2024 года составила 1,6 млрд руб., что на 4% больше, чем годом ранее. Причем на «Красную Поляну» пришлись 1,3 млрд руб.

По мнению главы АИРИС Дмитрия Анфиногенова, рост посещаемости и налоговых отчислений является результатом интеграции игорных кластеров в туристическую инфраструктуру страны и внедрения стратегии по диверсификации услуг. Кроме того, сказывается и развитие внутреннего туризма.

Как сообщалось ранее, в России наблюдается снижение интереса к видеоиграм. В то же время рынок настольных игр активно развивается. Их продажи в 2024 году выросли на 17% в денежном выражении и на 11% — в количественном. Настольные игры на сегодняшний день отвечают потребностям современного человека в качественном общении, считают эксперты.