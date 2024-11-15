Настольные игры на сегодняшний день отвечают потребностям современного человека в качественном общении, считают представители издательства Cosmodrome Games. Совместно с аналитиками «Имаджинариум» они провели исследование и выяснили что больше всего нравится россиянам в «настолках». Результатами они поделились с Inc.

В последнее время в России наблюдается снижение интереса к видеоиграм. Исследования показали, что 57% жителей страны никогда в них не играли, а 21% из тех, кто играл раньше, уже перестали этим заниматься. В то же время рынок настольных игр активно развивается. Их продажи в 2024 году выросли на 17% в денежном выражении и на 11% — в количественном.

Аналитики выяснили, что на сегодняшний день 44% россиян играют в настольные игры несколько раз в неделю. 25% собираются за «настолками» раз в неделю, еще 19% — несколько раз в месяц. Только 11% опрошенных сообщили, что занимаются этим раз в месяц или реже.

По результатам проведенного исследования был составлен рейтинг популярных у россиян настольных игр:

стратегические — их предпочитают 70% опрошенных;

карточные — 55%;

кооперативные — 52%;

семейные — 49%;

на логику и дедукцию — 33%;

для вечеринок — 31%.

Отмечается, что более половины играющих россиян чаще всего делают это с друзьями (52%), каждый четвертый (29%) — с семьей, еще 11% — с игровым клубом.

Что касается тематики, то наибольшей популярностью пользуется фэнтези и магия (68%). Респонденты также назвали приключенческие (60%), экономические (52%) и исторические (49%) игры. Каждый третий респондент предпочитает детективные расследования (34%).

Для любителей «настолок» важнее всего при выборе игры — интересная механика. Об этом сообщили 58% опрошенных. Каждому четвертому (24%) важна тематика игры. Менее значимыми оказались продолжительность и количество возможных участников.

Также игроки выбирают «настолки» по уровню сложности. 53% из них предпочтут игры, где для того, чтобы вникнуть в правила достаточно 20 минут. Еще 42% согласны на более сложный вариант, когда нужно включаться в стратегию и разбираться в деталях, но не более 25 минут. Лишь 5% интересуют игры с минимальной сложностью правил.

Обычно настольные игры ассоциируются с детством, но сегодня отмечается заметный рост интереса к ним среди взрослой аудитории. Исследование показывает, что наиболее активно настольными играми увлекаются мужчины в возрасте от 33 до 40 лет и женщины от 27 до 32 лет. «Таким образом, типичный поклонник настольных игр — это человек в возрасте от 25 до 40 лет, который ценит интеллектуальные вызовы, творчество и возможность поделиться эмоциями с близкими», — сообщает представитель Cosmodrome Games.

Ранее сообщалось, что для 51% молодежи в России самореализация и удовольствие от работы важнее заработной платы. HR-бренд компании является ключевым фактором при выборе работы, особенно для соискателей в возрасте до 25 лет, которые уделяют большое внимание репутации и корпоративным ценностям. В предпочтениях жители Москвы почти не отличаются от населения городов-миллионников России. Однако разница во мнениях поколений оказалась более существенной.