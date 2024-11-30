Крупные компании, внедряющие искусственный интеллект в свои платформы и процессы, столкнулись с проблемой: для практического применения генеративный ИИ должен обладать памятью, а его обучающие данные должны постоянно обновляться. Эта область называется «живой ИИ», и в ней работает целый ряд стартапов, в том числе Pathway, который недавно привлек $10 млн для создания живых систем ИИ, которые думают и учатся в режиме реального времени, подобно человеку.

Раунд финансирования возглавила компания TQ Ventures, также в нем участвовали Kadmos, Innovo, Market One Capital, Id4 и инвесторы-ангелы. Еще одним инвестором Pathway является Лукаш Кайзер, соавтор модели Transformers и ключевой исследователь из OpenAI.

Продукты Pathway включают так называемые «инфраструктурные компоненты», которые обеспечивают работу живых ИИ-систем, использующих как структурированные, так и неструктурированные данные. Это позволяет корпоративным платформам ИИ принимать решения на основе актуальной информации. Среди клиентов компании уже находятся НАТО и La Poste, французская почтовая служба.

«В работе глубокого обучения и помощников на основе больших языковых моделей (LLM) используется следующий подход: сначала берется обучающая информация, а затем на ее основе обучаются модели. Но возникает вопрос, как работать со знаниями и памятью? На данный момент LLM действует как умный стажер в первый день работы, которому предлагают обучающий материал. Но он не может его запомнить», — говорит Зузанна Стамеровска, соучредитель и генеральный директор компании Pathway.

Стамеровска отметила, что Pathway позволит разработчикам создавать системы, которые могут получать актуальные данные в режиме реального времени для своих ИИ-систем. На данный момент это происходит во время этапа запроса, когда создаются приложения на основе LLM или генеративного ИИ.

Зузанна Стамеровска, которая готовится к переезду в Менло-Парк, штат Калифорния, собрала высококвалифицированную команду для достижения амбициозных целей своего стартапа. В числе ее соучредителей — главный научный директор Адриан Косовский и технический директор Ян Хоровский, которые ранее работали с Джеффом Хинтоном, лауреатом Нобелевской премии по физике и одним из ключевых фигур в области искусственного интеллекта. Сама Стамеровска является автором современной прогнозируемой модели сложной сети, которая использовалась в морской торговле и была опубликована Академией наук США.

«Идея компании зародилась в тот момент, когда я находилась в Чикаго, — делится она. — Я сопровождала друга на научной конференции по теоретической информатике. В разгар дискуссии у нас возникло небольшое разногласие, и в этот момент я поняла, что хочу начать что-то свое. Я достала свой ноутбук и начала писать всем своим знакомым, чтобы обсудить возможные пути реализации этой идеи. Я до сих пор помню, какой был вкус кофе в тот момент».

На вопрос в чем преимущество их стартапа по сравнению с другими в этой сфере, она ответила: «В области применения инженерии генеративного искусственного интеллекта и управления знаниями компании Cohere и Writer находятся рядом с нами, судя по последним оценкам Gartner. В то время как при заключении сделок с корпоративными клиентами мы часто сталкиваемся с Palantir, которые участвуют в тендерах на трансформацию с использованием искусственного интеллекта, однако они менее ориентированы на продукты, чем мы».

В своем заявлении Шустер Тангер, главный партнер и соучредитель TQ Ventures, отметил: «Зузанна и команда Pathway обладают передовыми знаниями и опытом в одной из самых увлекательных областей современного бизнеса… И, что не менее важно, отклик со стороны сообщества разработчиков оказался довольно мощным».

Ранее новое исследование показало, как ИИ, подобно людям, учится с помощью объяснений, симуляций, аналогий и рассуждений без внешнего воздействия. Это обучение иллюстрирует сходства и ключевые различия между естественным и искусственным познанием, предлагая перспективу для изучения человеческих мыслительных процессов, а также потенциала и ограничений ИИ.