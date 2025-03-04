Бизнес-тренер Джессика Вайс учит людей и компании тому, как обрести больше счастья и удовлетворенности. Имея опыт в позитивной психологии, она провела 15 лет, работая с такими мировыми брендами, как Coca-Cola, Johnson & Johnson и American Express. Вайс назвала 10 привычек, которые делают людей счастливее.

«Я посвятила 15 лет изучению счастья и имела возможность поговорить с тысячами людей из всех слоев общества и с разным уровнем дохода — от руководителей в офисах до рядовых сотрудников, — рассказывает Вайс. — Я узнала, что независимо от их происхождения или обстоятельств самые счастливые люди научились активно тренировать свой мозг, чтобы найти радость и удовлетворение».

Привычки людей, которые действительно довольны жизнью:

1. Приоритет дружбы: Счастливые люди относятся к своим отношениям как к чему-то не подлежащему обсуждению. И когда они планируют время для друзей, то стараются сосредоточиться на совместных занятиях, а не на быстром наверстывании упущенного.

2. Стратегический отдых: «Устали морально? Отправьтесь на пробежку. Мозг перегрелся от аналитической работы? Сделайте что-нибудь творческое своими руками», — советует Вайс. Самые счастливые люди знают, как сопоставить то, что их истощило, со своим режимом восстановления.

3. Занятие творческой работой: Люди, которые тратят время на творческую деятельность, будь то кулинария, письмо, садоводство или живопись, сообщают о более высоком уровне счастья. «Когда вы создаете что-то новое, даже если это ужасно плохая акварель, ваш мозг загорается так, как никогда не загорается при просмотре вашего телефона», — отмечает эксперт.

4. Создание сообщества: В следующий раз, когда вы почувствуете стресс или подавленность, протяните руку помощи. Помогите кому-то другому или найдите дело, которое наполнит вас смыслом. Ваш мозг может сначала протестовать, но ваше счастье вырастет.

5. Не бояться быть чудаком: Самые счастливые люди не строят из себя крутых. Они активно ищут вещи, людей и занятия, которые их зажигают. Знакомо ли вам воодушевление, которое вы испытываете, когда говорите о любимом занятии? Это и есть секретный ингредиент ежедневного счастья, утверждает Вайс.

6. Установление жестких границ: Ссылаясь на исследования, бизнес-тренер говорит, что человеку нужно от двух до пяти часов свободного времени каждый день для пика счастья. Счастливые люди берегут свое «время для себя», и они знают, что рабочие письма могут подождать.

7. Управление своей энергией: Счастливые люди осознают свои личные пики и спады, планируя выполнение сложных задач в те периоды, когда они наиболее активны, и периоды восстановления, когда обычно наблюдается спад. Они создают дни, которые протекают в соответствии с их биологией, а не борются с ней.

8. Установление микросвязей: Исследования показывают, что случайные разговоры с незнакомыми людьми неизменно улучшают настроение, так что беседа с баристой может стать тем самым стимулятором счастья, о котором вы даже не подозревали.

9. Наслаждение приятным моментом: По-настоящему счастливые люди не спешат. Они замедляются, чтобы полностью впитать позитивные моменты — красоту заката, вкус хорошей еды, чувство выполненного долга. Задержавшись в этих переживаниях, они тренируют свой мозг переживать радость более глубоко.

10. Празднование побед: Счастливые люди всегда празднуют маленькие победы на своем пути. Они понимают, что само чувство движения вперед приносит больше радости, чем достижение конечной точки назначения.

Счастливые люди, по словам Вайс, считают свое счастье гирляндой. Каждая маленькая лампочка может показаться незначительной сама по себе, но вместе они создают нечто волшебное.

«Начните сегодня хотя бы с одной из этих небольших, намеренных привычек, приносящих счастье, и наблюдайте, как со временем будет расти ваша способность к процветанию, удовлетворению и удовольствию», — советует эксперт.

Ранее Стефани Харрисон назвала 7 вещей, которые никогда не делают счастливые люди. Харрисон является экспертом по счастью, спикером, дизайнером и основательницей The New Happy, организации, продвигающей новую философию счастья.