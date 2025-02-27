У Стефани Харрисон были большие мечты, но при их осуществлении, всегда появлялась новая проблема, с которой ей было сложно справиться. Сейчас она является экспертом по счастью, спикером, дизайнером и основательницей The New Happy, организации, продвигающей новую философию счастья. Она назвала 7 вещей, которые никогда не делают счастливые люди.

«Казалось, как бы я ни старалась, мне никогда не удавалось добиться прогресса или обрести счастье, которого я так жаждала», — говорит Харрисон. Разочаровавшись, она обратилась к научным исследованиям и потратила 10 лет на изучение науки о благополучии.

Она утверждает, что нашла ответы, которые искала и сделала для себя открытие: она была не одинока в своих переживаниях. По ее словам, многие люди сталкиваются с похожими проблемами. В итоге Харрисон создала платформу, которая учит миллионы человек быть счастливее, и написала книгу «Новое счастье».

Существует семь распространенных способов, с помощью которых люди саботируют себя. Она нашла научно обоснованные решения для каждого из них, чтобы помочь другим жить наиболее полноценной жизнью.

1. Вы не знаете, что для вас важнее всего

Многие выросли в культуре, которая прививает такие ценности, как совершенство, достижения, гипернезависимость и конкуренция. Однако большинство людей не считают их своими личными ценностями, в результате чего постоянно чувствуют себя втянутыми в борьбу между тем, что им говорят делать, и тем, что действительно важно для них.

Вот почему, по словам эксперта, так важно определить свои собственные ценности. Она отмечает, что можно найти список ценностей или воспользоваться разработанным ею инструментом определения.

«Определите пять главных ценностей. Каждый раз, когда вы принимаете решение, сделайте паузу и спросите себя: “Какой выбор наиболее соответствует моим ценностям?”», — рекомендует Харрисон.

2. Вы не разбиваете мечты на цели

Часто мечты настолько велики, что в итоге человек чувствует себя подавленным. Эксперт рекомендует, начать разбивать свою мечту на более мелкие и достижимые цели. По ее словам, полезно определить краткосрочную веху, которая находится в одном или двух месяцах будущего, и спросить себя: «Что было бы разумно достичь к этой дате?».

3. Вас никогда не учили управлять своими эмоциями

Работая над достижением своих краткосрочных и долгосрочных целей, люди неизбежно будут испытывать такие сложные эмоции, как страх, разочарование, грусть, беспокойство и растерянность, заявляет Харрисон. Она советует встречать эти эмоции с состраданием.

«Я использую практику под названием “Проверка чувств”: Раз в день делайте паузу, глубоко дышите и пытайтесь определить, что вы чувствуете», — рекомендует она. По ее словам, обозначение своих эмоций помогает регулировать их и справляться с дистрессом, а также задействовать более мудрую часть мозга, которая помогает принимать эффективные решения.

4. Вы пытаетесь все делать в одиночку

«Мы живем в индивидуалистической культуре, которая любит увековечивать идею о том, что люди добиваются великих успехов в одиночку, — говорит Харрисон. — На самом деле каждое личное достижение возможно только благодаря бесчисленным актам поддержки на этом пути».

Чтобы получить необходимую помощь, она рекомендует потренироваться произносить такие фразы, как:

«Вы можете мне что-нибудь посоветовать?»;

«У вас найдется время, чтобы дать мне несколько отзывов о моей работе?»;

«Не могли бы вы помочь мне с этим?».

5. Вы воспринимаете свои ошибки как доказательство того, что у вас ничего не получится

Все совершают ошибки, но многие считают, что должны быть исключением из этого правила и сразу же делать все идеально. Однако Харрисон отмечает, что именно ошибки помогают человеку расти и совершенствоваться. Если пытаться их избежать, то в итоге можно затормозить прогресс.

В следующий раз, когда случится неудача, эксперт советует сделать паузу и скать себе: «Эта ошибка — знак того, что я расту и приближаюсь к тому, что для меня важно».

6. Вы не делаете перерывов

Отрываясь от работы, люди могут использовать творческий потенциал, усилить мотивацию и позаботиться о своем самочувствии. Харрисон рекомендует взять за правило включать моменты отдыха в свой день и неделю, например:

принять решение отключаться от работы в определенное время каждый день;

обедать вдали от компьютера;

запланировать послеобеденную тренировку;.

подумать о том, какие еще виды перерывов необходимы.

По словам эксперта, иногда лучший способ восстановить силы — провести время с близкими, заняться любимым делом, хобби или просто выйти на улицу.

7. Вы верите, что будете счастливы, когда достигнете цели

Где бы ни находилось это «там», идея о том, что достижения ведут к счастью, — распространенный и вредный миф, утверждает Харрисон. Она отмечает, что это убеждение часто заставляет людей стремиться к целям, которые делают их несчастными, поскольку они полагают, что в конце все усилия будут оправданы.

Эксперт советует: вместо того чтобы откладывать счастье на неопределенное будущее, лучше стараться находить его в самом процессе достижения целей. Задайте себе вопрос: «Что изменится, если я начну находить радость каждый день?».

Внесите несколько изменений, чтобы повседневная деятельность приносила больше радости — и это не должно быть в каком-то далеком и воображаемом будущем, когда вы достигнете цели. Наслаждайтесь процессом уже сейчас, рекомендует Харрисон.

Человек может почувствовать себя счастливым, когда слышит любимую песню или встречает старого друга. По мнению эксперта, для этого необходимы положительные эмоции, пусть даже трудности и негативные факторы часто могут отвлекать. Сильные духом люди опираются на эти пять фраз, которые способны придать сил.