Пандемия Covid-19 привела к появлению множества новых социальных явлений, в том числе в офисных отношениях. Гибридная модель работы и поколение молодых сотрудников, начавших свою карьеру удаленно, привели к тому, что офисные нормы стало трудно определить. CNBC поделились десятью советами, которые помогут стать приятным для коллег.

Чтобы получить максимальную отдачу от общения с людьми, человеку, возможно, захочется узнать о правилах и нормах работы в непосредственной близости от коллег. Вот 10 советов по этикету, которые помогут стать самым приятным коллегой.

1. Не принимать личные звонки в местах общего пользования

Коллегам не нужно знать, когда у человека прием у врача или во сколько прилетает его мама. Чтобы проявить максимальное уважение к чужому пространству и границам, лучше совершать звонки по личным вопросам в конференц-зале или другом «укромном» месте.

2. Пригласить друга

Счастливые часы на рабочем месте и корпоративные вечеринки могут стать причиной неловких разговоров, особенно если в них участвует алкоголь. Эксперт по этикету Сара Джейн Хо, прошедшая обучение в Гарварде, заявляет, что можно пригласить друга или коллегу, чтобы выкрутиться из неловкого разговора,

«Лучший способ выйти из разговора с кем-то — познакомить его с кем-то другим», — говорит Хо. Она предлагает следующий сценарий: «Вы знакомы с моей подругой? Вы просто обязаны с ней познакомиться. Она такая интересная».

3. Отправлять четкие и прямые электронные письма

Согласно опросу, проведенному компанией Babbel, в котором приняли участие 2 тыс. американских офисных работников, 60% заявляют, что объем электронной почты, которую они получают на работе, добавляет стресса в их день.

Человек не сможет полностью отказаться от использования почты, но может практиковаться в письмах, не обременительных для коллег. Чтобы отправлять письма, которые не будут раздражать их, стоит использовать схему GROW:

цель — чего я пытаюсь добиться этим сообщением или ответом;

реальность — соответствует ли оно происходящему;

варианты — дает ли оно собеседнику двигаться дальше;

что делать — есть ли в нем указания на дальнейшие действия.

4. Правильно подбирать громкость разговора

Даже если телефонный звонок является профессиональным и может быть принят за рабочим столом, нужно говорить с такой громкостью, чтобы другие могли спокойно заниматься своими делами.

5. Не оставлять грязную посуду на столе

По словам Кристины Гиаллели, директора по работе с персоналом компании Epignosis, изучающей программное обеспечение, неухоженные рабочие места — большая проблема для работников после Covid-19.

«Если дома вы, возможно, не возражаете против грязной тарелки, стоящей у клавиатуры, то ожидать, что ваши коллеги будут относиться к этому так же, — неправильно», — говорит она.

6. Отвечать на электронные письма за 24 часа или меньше

Легко позволить электронной почте накапливаться. Согласно исследованию Babbel, 36% работников поколения Z говорят, что у них более 1 тыс. непрочитанных писем в папке «Входящие».

Психотерапевт и тренер по карьере Брэндон Смит заявляет, что быстрый ответ помогает проектам идти эффективнее и свидетельствует, что сотрудник является командным игроком. Он рекомендует отвечать людям в течение 24 часов. По его словам, один из самых быстрых способов завоевать доверие и авторитет на работе — это быть отзывчивым.

7. Приходить на счастливый час (ненадолго)

Пропуск профессионального «счастливого часа» может быть воспринят негативно. Как отмечает Смит, если человек не появляется на таких мероприятиях, можно предположить, что он не любит коллектив.

Вместо этого он советует остаться на первые 30-40 минут, а затем уйти. Это небольшое время может показать, что сотрудник думает о своих коллегах — или, по крайней мере, что они ему не противны.

8. Держать список дел при себе

Согласно исследованию Университета Джорджии, опубликованному в журнале Personnel Psychology, люди, которые на работе жалуются на стресс, воспринимаются коллегами как «менее компетентные и менее теплые». По словам экспертов, если сотрудник перечисляет все задачи в своем списке дел, он производит впечатление человека не на своем месте, который не справляется с работой.

9. Отмечать коллег

Необходимо замечать и признавать хорошую работу коллег. Это может выглядеть как комплимент в одну строчку по электронной почте о недавно завершенном проекте или планирование небольшой офисной вечеринки по случаю дня рождения.

10. Не поднимать тему работы на счастливом часе

Чтобы извлечь максимум пользы из счастливого часа на работе, нужно постараться узнать своих коллег не с рабочей стороны.

«Используйте это как возможность пообщаться на темы, не связанные с бизнесом, — говорит Смит. — Поговорите о семье, о том, откуда человек родом, или о других интересах. Все, что не связано с рабочими проектами».

В профессиональной сфере важно пользоваться уважением и каждый сотрудник хотел бы его добиться. Но если сложилась обратная ситуация, не нужно сразу менять работу, а стоит изменить свой подход. Уважение коллег, руководителей и подчиненных можно попробовать заслужить.