В профессиональной сфере важно пользоваться уважением. Но если сложилась обратная ситуация, не нужно сразу менять работу, а стоит изменить свой подход. Уважение коллег, руководителей и подчиненных можно попробовать заслужить.

Сначала нужно задать себе несколько ключевых вопросов:

Что я могу дать, чтобы заслужить уважение?

Чему я готов сопротивляться, чтобы заслужить уважение?

Какие качества я могу продемонстрировать, чтобы заслужить уважение?

«Я называю это принципом уважения «Отдавай-Сопротивляйся-Излучай», и обучаю этому на протяжении многих лет. Для этого потребуется немного силы духа и стойкости, над изучением которых я работал более 30 лет и о чем писал в своей последней книге «Ментально сильный лидер»», — говорит популярный тренер и инструктор по обучению LinkedIn, Скотт Маутц.

Чтобы добиться большего уважения, нужно сделать три простых шага:

Отдавайте

Когда в привычку входит отдавать больше, чем получать, это стоит уважения. Вот несколько способов достичь этого:

Не стоит жалеть своего времени и знаний , помогать людям решать проблемы, преодолевать препятствия и ориентироваться в сложных обстоятельствах. Например, если коллега нервничает из-за предстоящей большой презентации, можно предложить ему свою помощь в практике.

, помогать людям решать проблемы, преодолевать препятствия и ориентироваться в сложных обстоятельствах. Например, если коллега нервничает из-за предстоящей большой презентации, можно предложить ему свою помощь в практике. Всегда прилагайте к другим дополнительные 10% усилий. Например, если улыбающийся бариста или трудолюбивый официант делают больше, чем от них ожидают — это стоит уважения. Старайтесь делать то же самое в своих взаимодействиях с другими.

Например, если улыбающийся бариста или трудолюбивый официант делают больше, чем от них ожидают — это стоит уважения. Старайтесь делать то же самое в своих взаимодействиях с другими. Щедро хвалите и отдавайте должное. Исследования показывают, что выражение благодарности создает положительный эффект на окружающих и способствует формированию уважения к тому, кто это делает.

Исследования показывают, что выражение благодарности создает положительный эффект на окружающих и способствует формированию уважения к тому, кто это делает. Поделитесь своей точкой зрения и подкрепите ее данными.

Найдите время, чтобы высказать свое мнение. Помните, что конкретная обратная связь более полезна и значима, чем расплывчатые комментарии.

Помните, что конкретная обратная связь более полезна и значима, чем расплывчатые комментарии. Уважайте других. Уважение создает взаимный процесс, основанный на действиях и отношении к окружающим.

Сопротивляйтесь

Уважение формируется не только из того, что делается, но и из того, чего не делается. Вот несколько эффективных способов сопротивления, которые помогут укрепить это уважение:

Сопротивление присвоению заслуг. Когда возникает возможность рассказать о других, кто способствовал достижению успеха, важно подчеркнуть их вклад, а не только свой. Такое поведение поможет создать впечатление о человеке, который ценит труд коллег, что только увеличит уважение к нему.

Когда возникает возможность рассказать о других, кто способствовал достижению успеха, важно подчеркнуть их вклад, а не только свой. Такое поведение поможет создать впечатление о человеке, который ценит труд коллег, что только увеличит уважение к нему. Избежание сплетен о коллегах. Лучше сосредоточиться на «позитивных сплетнях». Когда появляется шанс похвалить кого-то за его достижения, стоит это сделать. Это укрепляет корпоративную культуру и формирует репутацию человека, который говорит о других в положительном свете.

Лучше сосредоточиться на «позитивных сплетнях». Когда появляется шанс похвалить кого-то за его достижения, стоит это сделать. Это укрепляет корпоративную культуру и формирует репутацию человека, который говорит о других в положительном свете. Не поддаваться негативу. Поддержание позитивного настроя особенно важно в современном мире, насыщенном негативом и конфликтами. Оптимизм способствует развитию и помогает выделиться среди окружающих. Позитивная установка может вызывать восхищение, особенно когда многие находятся в противоположной позиции.

Демонстрируйте

Заслужить уважение можно регулярно демонстрируя следующие качества:

Профессионализм и мастерство. Подготовка — это ключ. Важно знать, кто является аудиторией, что именно ей нужно донести и каким образом это сделать. Профессиональный подход вызывает доверие и уважение.

Подготовка — это ключ. Важно знать, кто является аудиторией, что именно ей нужно донести и каким образом это сделать. Профессиональный подход вызывает доверие и уважение. Прозрачность. Честность и открытость имеют огромное значение. Отсутствие скрытых намерений и объяснение принятых решений способствуют построению доверительных отношений. Когда все ясно, это укрепляет уважение.

Честность и открытость имеют огромное значение. Отсутствие скрытых намерений и объяснение принятых решений способствуют построению доверительных отношений. Когда все ясно, это укрепляет уважение. Аутентичность. Быть честным, неподкупным и уязвимым это делает коммуникацию между друг другом более открытой. Люди ценят тех, кто ведет себя искренне и в соответствии со своими ценностями.

Быть честным, неподкупным и уязвимым это делает коммуникацию между друг другом более открытой. Люди ценят тех, кто ведет себя искренне и в соответствии со своими ценностями. Сострадание. Когда кто-то совершает ошибку, вместо того чтобы осуждать, нужно подойти к ситуации с эмпатией. Привлечение к ответственности должно сочетаться с пониманием и поддержкой, что вызывает уважение.

Когда кто-то совершает ошибку, вместо того чтобы осуждать, нужно подойти к ситуации с эмпатией. Привлечение к ответственности должно сочетаться с пониманием и поддержкой, что вызывает уважение. Уверенность и сотрудничество. Вера в собственные силы делает целое больше благодаря его частям. Регулярное проявление гармонии между этими элементами притягивает уважение. Сосредоточенность на том, что можно давать, сопротивляться и демонстрировать, способствует привлечению уважения.

Профессиональная репутация может иметь гораздо большее значение для карьеры, чем образование или навыки. Элисон Фрагейл, организационный психолог Школы бизнеса Университета Северной Каролины, подчеркивает, что «статус» на рабочем месте — то есть влияние на принятие решений и уважение со стороны коллег — играет ключевую роль в достижении успеха.