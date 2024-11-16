McDonald’s потратит более $100 млн на восстановление продаж после того, как вспышка кишечной палочки отпугнула посетителей, сообщает Bloomberg. Однако бургеры Quarter Pounder с нарезанным луком, в которых были обнаружены бактерии, теперь снова в меню по всей стране. Компания планирует инвестировать $35 млн в маркетинг и рекламу и $65 млн на отсрочку по аренде.

Поток посетителей и продажи снизились после того, как в октябре Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что расследует вспышку кишечной палочки. Ее причиной стал свежий нарезанный лук, который добавляют в бургеры Quarter Pounder. После того, как погиб один человек и обнаружилось более 100 пострадавших, сеть изъяла его из более чем 13 тыс. (20%) магазинов в США.

После инцидента продажи упали почти на 12% по сравнению с предыдущей неделей, согласно данным Bloomberg Second Measure, который отслеживает операции по дебетовым и кредитным картам американских потребителей. Продажи начали понемногу восстанавливаться, но они все еще ниже, чем год назад.

Вспышка произошла в тот момент, когда McDonald’s пыталась преодолеть низкие продажи с помощью ярких рекламных акций и скидок. В третьем квартале, до того как в сети появилась новость о кишечной палочке, ее блюдо стоимостью $5 нашло отклик у покупателей с низким уровнем дохода в США и увеличило количество посетителей.

На этой неделе Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что 104 человека заболели в 14 штатах. В отдельном заявлении Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что «в связи с этой вспышкой в ресторанах «Макдоналдс» не возникает никаких проблем с безопасностью продуктов питания».

Ранее сообщалось о 16 жертвах современного рабства, которых заставляли работать в McDonald’s и на производстве, поставляющем хлебобулочные изделия в крупные супермаркеты. Все они, в большинстве своем бездомные или наркоманы. В компании заявили, что в октябре 2023 года было заказано независимое расследование, и что она приняла меры по улучшению своих возможностей выявлять и пресекать потенциальные риски.