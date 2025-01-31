Проект «Кибериспытание» подвел итоги программы по повышению защищенности российского бизнеса. В его рамках были выделены гранты на общую сумму 100 млн. руб. Теперь 100 компаний из различных индустрий российской экономики смогут бесплатно оценить свою защищенность силами белых хакеров. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Грантовый фонд на повышение киберустойчивости российских компаний и развитие индустрии белых хакеров составил 100 млн руб. В общей сложности поддержку запрашивали более 1 тыс. организаций.

Из них были выбраны компании из разных областей, таких как образование, наука, финансы, медицина, транспорт, информационные технологии и безопасность.

Проект «Кибериспытание» стал новым способом подтвердить надежность системы защиты организации, а также получить объективную оценку уровня этой защиты, выраженную в деньгах.

Такой формат ставит перед исследователями цифровой безопасности задачу найти способ реализовать атаку, которая может привести к критическим последствиям для бизнеса и понять, как злоумышленники могут действовать в реальности, а также выявить и оперативно устранить наиболее уязвимые места в ИТ-инфраструктуре.

Первой компанией, применившей новый подход, ориентированный на исследование реализуемости недопустимых событий, стала Innostage. Ее программа с призовым фондом в 10 млн руб. привлекла более тысячи специалистов, но никто из белых хакеров не смог достичь цели.

«Мы видим, что экспертное сообщество готово к такому формату работы, а бизнес — к вовлечению в практическое тестирование своих рисков. Масштабное участие компаний в “Кибериспытании” — это не просто шаг вперед, а фундамент для формирования рынка осознанной цифровой безопасности», — добавила Наталья Воеводина.

Напомним, что главной киберугрозой для российского бизнеса в 2024 году, наряду с атаками программ-вымогателей, стали утечки баз данных. По данным экспертов, за год в публичном пространстве появилось более 250 ранее не опубликованных баз данных российских компаний. За год количество атак программ-вымогателей выросло на 44%, отметили аналитики.