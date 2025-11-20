Писательница Бабетта Хьюз, родившаяся в 1922 году, считает, что активная и насыщенная жизнь возможна и после 100 лет. Она сформулировала восемь ключевых уроков, которые помогают сохранять здоровье, ясность ума и интерес к миру.

Хьюз родилась в Кливленде, штат Огайо, США, вскоре после введения сухого закона. Ее отца, который был бутлегером и ввязался в войну за территорию с мафией, убили на подъездной дорожке, когда ей было всего два года. После своего 19-летия молодая Бабетта вышла замуж и сразу же переехала из дома матери в дом мужа. Однако после 25 лет брака и рождения трех детей она оставила это несчастливое замужество и полюбила быть одна.

«В свои 40 лет я впервые испытала, как содержать себя и быть собой. Я начала писать для газет, а позже, после того как снова вышла замуж, у меня появилась роскошь писать романы полный рабочий день», — рассказывает писательница.

По словам Хьюз, в возрасте 101 года она живет той жизнью, которая ей посчастливилась, и занимается тем, что любит. «Это более тихая жизнь, чем та, что была в молодости, — говорит Хьюз, — но эти годы были хорошие».

1. Никогда не верьте, что все закончилось

Некоторые культурные идеи хороши, но многие из них неверны. Люди слишком рано отказываются от своей жизни.

Когда разум фокусируется на том, чему учит культура, например, что жизнь заканчивается в определенном возрасте, это проникает в сознание и влияет на самоощущение. Поэтому человек может быть одиноким, грустным и чувствовать себя бесполезным, когда ему исполняется 70, 80, 90 и сколько угодно лет.

У людей есть дары, о которых они могут не знать, и на то, чтобы их обнаружить, может уйти вся жизнь.

2. Общайтесь с друзьями всех возрастов

«Мои друзья — прекрасный источник мудрости, энергии и искренности. У меня есть несколько друзей, которые на два-три поколения моложе. Я училась у них, и я думаю, что они учились у меня. Каждое десятилетие учит нас чему-то новому», — говорит Хьюз.

«Есть огромная разница между тем, когда тебе 30 или 40, и тем, когда тебе 90 или 100. И все же, когда мы собираемся вместе, это может быть сказочно, потому что нам всем есть чему научить друг друга. Это дает нам другой способ думать о вещах — рассказывает писательница. — Когда я встречаюсь с друзьями, мы в основном разговариваем. Разговоры оживляют, когда они хорошие».

3. Пусть мелочи сделают ваш день

«Нас делает счастливыми не вершина горы, а маленькие радости. Я даже не знаю, существует ли вершина горы, но маленькие удовольствия существуют, и они могут быть динамитом. Мы должны понимать себя, чтобы быть подлинными и находить мелочи, которые делают нас счастливыми», — говорит Хьюз. По словам писательницы, ее делают счастливее чтение, общение с семьей и друзьями, телефонный звонок, визит, идея.

4. Имейте смелость быть подлинными

«Для меня, наверное, самое главное — это смелость. Нужно иметь смелость, чтобы ясно смотреть на себя, знать себя и быть подлинным, — заявляет Хьюз. — Это дает энергию, уверенность и понимание себя и других». Быть подлинным нелегко. Нужно потрудиться, чтобы узнать себя. Но это того стоит.

5. Занимайтесь любимыми делами

«Когда я пишу, я чувствую себя по-другому. Я чувствую себя лучше. Я чувствую себя счастливее, я чувствую себя более сосредоточенной. Я чувствую себя более уверенной. Другие писатели, которых я знаю, говорят мне, что чувствуют то же самое. В творческой работе действительно есть что-то магическое. Конечно, это не магия, это выражение человеческой души», — говорит Хьюз.

Удовольствие, которое вы получаете от занятия любимым творческим делом, связано с теми частями вашего „я“, которые не всегда доступны или осознаются.

«Это возвращает нас к познанию себя и подлинности. Я получаю это, когда пишу. Для кого-то это может быть живопись или танцы. Иногда я возвращаюсь и вижу что-то, что я написала, и думаю: „Это хорошо“. Значит, это открыло мое подсознание. Вот где находятся драгоценности», — объясняет долгожительница.

6. Двигайте телом, дайте отдохнуть разуму

«Около семи лет я занимаюсь с тренером дважды в неделю. Для 101 года я сильная. Я могу поднять 10-фунтовые гири и встать со стула, держа гири. Я так горжусь этим», — рассказывает Хьюз.

«Когда у меня была пневмония и я лежала в больнице, кто-то там сказал мне, что мои упражнения, вероятно, спасли мне жизнь. Так что это не просто хорошая идея — это необходимо», — говорит она. В то же время нужно много отдыхать. Мозгу нужен отдых, чтобы восстановиться.

7. Не зацикливайтесь на негативе

Негативное мышление распространено, и оно губительно. «Почему некоторые люди чувствуют себя оптимистами, а некоторые, что бы они ни говорили, выглядят негативными? Я считаю, что мы рождаемся такими. Мы приходим в мир оптимистами или пессимистами. У некоторых людей бывают такие трудные времена в жизни. Если бы пессимист спросил: „Почему я?“ — я бы ответила: „Почему нет?“», — говорит Хьюз.

Требуется смелость, чтобы ясно взглянуть на себя, познать себя и быть подлинным. Очень трудно преодолеть негативное мышление, но в той степени, в которой это возможно, нам нужно признавать позитивное и стараться двигаться вперед с оптимизмом.

8. Делайте то, что должны делать

«Когда я стала старше, меня часто спрашивали: „В чем твой секрет?“ У меня нет секрета. Долголетие — это то, что каждый знает как истину», — говорит долгожительница.

Мы все знаем: упражнения, правильное питание, здоровые личные отношения с партнером, понимание себя, карьера, которая вам подходит, — вот ключи к счастливой жизни, говорит Хьюз.

Дэн Бюттнер, исследователь, научный сотрудник National Geographic, после 20 лет интервью с долгожителями и посещения «голубых зон», районов мира, где люди, как правило, живут дольше, узнал, что если проанализировать данные о счастье по всему миру, то счастливее остальных те, кто живут рядом с водой.