Для достижения профессионального и личного успеха не требуется исключительных способностей — во многом результат определяется регулярными действиями. Американский психолог и профессор Адам Грант выделяет 11 повседневных привычек, которые помогают людям повышать эффективность и добиваться стабильных результатов.

Freepik

1. Они выходят из зоны комфорта

Чтобы стать успешным, важно научиться выходить из зоны комфорта, это приведет к более быстрому росту. Вам нужно привыкнуть к дискомфорту и делать то, что порой кажется неправильным и неудобным.

2. Они устанавливают бюджет для ошибок

Чтобы поощрять метод проб и ошибок, установите цель — минимальное количество ошибок, которые вы можете совершить в день или неделю. Когда вы ожидаете споткнуться, вы меньше размышляете об этом — и больше совершенствуетесь.

3. Они просят совета, а не обратной связи

Обратная связь ретроспективна: она заставляет людей критиковать вас или наоборот подбадривать. Советы дальновидны — они побуждают людей обучать вас.

Вы можете заставить своих критиков и людей, которые поддерживают вас, вести себя как тренеры, задавая им простой вопрос: «Что я могу сделать лучше в следующий раз?»

4. Они выясняют, каким источникам можно доверять

Решите, какую информацию стоит усвоить, а какую — следует отфильтровать. Слушайте людей, которые обладают соответствующим опытом и могут быть для вас наставниками, хорошо знают вас и желают вам самого лучшего.

5. Они стремятся к совершенству, но избавляются от всех недостатков

Прогресс достигается за счет поддержания высоких стандартов, а не устранения всех своих недостатков. Определите некоторые недостатки, которые вы можете принять. Подумайте, где вам действительно нужно самое лучшее и где вы можете довольствоваться достаточно хорошим.

6. Они сами себе судьи

Лучше разочаровать других, чем разочаровать себя. Прежде чем выпустить что-то в мир, оцените, хорошо ли это вас представляет. Если бы это была единственная ваша работа, которую увидели люди, вы бы ею гордились?

7. Они превращают повседневную работу в источник ежедневной радости

Устраивайте забавные задания для развития навыков — например, баскетболист Стеф Карри пытается набрать 21 очко за минуту. Или, как ординаторы-медики оттачивают свои навыки невербального общения, используя бессмысленные слова в импровизационных веселых играх.

8. Попав в тупик, они отступают назад, чтобы двигаться вперед

Когда вы зашли в тупик, возможно, пришло время развернуться и найти новый путь. Это похоже на регресс, но зачастую это единственный способ найти путь к прогрессу.

9. Они учат тому, чему хотят научиться

Лучший способ чему-то научиться — это научить этому. Вы поймете это лучше, после того как объясните, и лучше запомните, если потратите время, чтобы вспомнить. Вы можете делать это в группах, где каждый участник обучает определенному навыку или фрагменту информации.

10. Они открывают двери для недооцененных людей

Создавайте системы, которые инвестируют и создают возможности для всех, а не только для одаренных студентов или сотрудников с высоким потенциалом. Хорошая система дает неудачникам и опоздавшим шанс показать, как далеко они продвинулись.

11. Они совершают мысленные путешествия во времени

Когда вы изо всех сил пытаетесь оценить свой прогресс, подумайте, как вы в прошлом воспринимали ваши нынешние достижения. Если бы пять лет назад вы знали, чего добьетесь сейчас, насколько бы вы гордились?

В октябре миллиардер из FoodTech-индустрии назвал одно из главных правил достижения успеха. Основатель Kind Snacks Дэниел Любецки объясняет свой успех простым решением: окружить себя людьми, которые чувствуют себя комфортно, давая им при этом честную обратную связь.