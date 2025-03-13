Эксперты edna выяснили, как россияне относятся к общению в мессенджерах и что хотели бы в нем изменить. Опрос 2,89 тыс. человек показал, что каждый десятый предпочитает меньше текста и больше голосовых, а практически каждый четвертый будет рад иметь отдельный мессенджер для рабочих дел. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Отношение россиян к общению в цифровых каналах разделилось. Почти треть (29%) опрошенных положительно относятся к коммуникации через электронную почту и мессенджеры и считают их основным инструментом для решения любых вопросов.

9% выразили нейтральное отношение к цифровые каналам — они воспринимают их как необходимый рабочий инструмент. Еще 8% респондентов настолько интегрировали мессенджеры в свою жизнь, что каждый день начинают с проверки новых сообщений.

В то же время треть респондентов выражает недовольство цифровым общением. Так, 15% мечтают полностью отказаться от мобильного телефона, 11% заявили, что предпочитают личное общение, а 6% хотят проводить в онлайне меньше времени.

Исследователи отмечают, что 22% опрошенных практически не используют цифровые каналы для коммуникации.

За последние два года 26% россиян стали активнее использовать мессенджеры как для личного, так и для рабочего общения. При этом для 25% опрошенных коммуникации в мессенджерах стали привычным и не вызывает дискомфорта.

Однако, опрос показал, что усталость от мессенджеров становится выраженной тенденцией. Что снизить нагрузку от коммуникаций, 14% пользователей мессенджеров начали чаще использовать голосовые сообщения вместо текстовых.

18% респондентов признались, что устали от постоянного онлайн-присутствия и хотят больше времени проводить офлайн. Еще 15% отмечают, что их отвлекают новости и Telegram-каналы, а 9% не справляются с растущим потоком сообщений.

Так как для большинства россиян нет возможности полностью отказаться от цифровых коммуникаций, респонденты предложили различные способы сделать общение более комфортным.

Каждый пятый опрошенный (20%) предпочел бы иметь отдельный мессенджер специально для рабочих коммуникаций, что помогло бы лучше разграничивать личное и профессиональное пространство. Еще 17% мечтают о функции автоматического отключения рабочих каналов в нерабочее время, а 15% хотели бы установить лимит на количество входящих сообщений.

Оказалось, что оперативность ответов также важна для комфорта. 18% опрошенных отметили, что для них она критично важна. Интересно, что мнения по поводу формата сообщений разделились: 18% россиян хотят заменить голосовые сообщения на текст, а 12% предпочитают обратное — больше голосовых и меньше текста.

По словам бизнес-партнер edna Александра Дубровина, сегодня в топ-5 способов информирования, которые отражают мировые тренды, входят SMS, WhatsApp, голосовые и push-сообщения, а также письма в электронной почте.

Большинство россиян регулярно общаются посредством электронной почты и мессенджеров. Треть опрошенных (33%) используют цифровые каналы эпизодически в течение дня, 13% — часто прибегают к ним в рабочее время, а 10% находятся на связи ежедневно с утра до вечера.

Еще 11% предпочитают общаться в мессенджерах только в нерабочее время и выходные. При этом значительная часть респондентов либо совсем не использует цифровые каналы (18%), либо проверяет мессенджеры и почту лишь несколько раз в неделю (15%).

Напомним, что в конце прошлого года власти обсуждали введение ограничений для голосовых звонков в мессенджерах — сервисы могут обязать блокировать звонки в России и из-за рубежа. Также возможна блокировка WhatsApp в 2025 году.