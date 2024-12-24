Власти обсуждают введение ограничений для голосовых звонков в мессенджерах — сервисы могут обязать блокировать звонки в России и из-за рубежа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в операторах связи и собеседника на телеком-рынке. В России также допускают блокировку WhatsApp в 2025 году.

Рассматривается два сценария: блокировка голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах. Введение ограничений связывают с борьбой с мошенниками.

«Мегафон» отмечает, что в настоящее время доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%. Еще 3 года назад этот показатель не превышал 1%. При этом оператор не может определять, из какой страны поступают эти звонки.

«Сейчас предотвращение мошеннических звонков через мессенджеры может осуществляться только на уровне дополнительных приложений в смартфоне абонента. Для этого абонент сам должен предоставить этим приложениям разрешение на доступ к мессенджерам в своем устройстве. Для более эффективной борьбы требуется активное вовлечение владельцев мессенджеров в решение проблемы», — считают в «Мегафоне».

По словам директора центра противодействия кибермошенничеству компании «Информзащита» Павла Коваленко, около 70% мошеннических звонков в мессенджерах поступают из-за рубежа.

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщал, что власти могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам в целях защиты пользователей от звонков мошенников. Он также отметил, что входящие вызовы через платформы, которые не выполнят требования, РКН может заблокировать.

В России также допускают и блокировку WhatsApp. Сенатор Артем Шейкин ранее сообщил, что в случае несоблюдения законов РФ мессенджер могут заблокировать в 2025 году. Он также отметил, что развитие ситуации будет зависеть от позиции руководства мессенджера по вопросу хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ.

Роскомнадзор ранее уже ограничил доступ к сервису Viber на территории России. Такое решение, согласно информации регулятора, обусловлено тем, что мессенджер в систематическом порядке нарушал требования российского законодательства.