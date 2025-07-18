Каждый восьмой (12%) трудоустроенный россиянин убежден, что его увольнение дорого обойдется компании. Об этом свидетельствуют результаты опроса 3 тыс. человек, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

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Респонденты с доходом от 100 тыс. руб. в месяц чаще других считают, что их замена потребует от работодателя более высоких зарплатных предложений. Многие подчеркивают, что компании предпочитают сохранять текущие оклады для действующих сотрудников, но вынуждены повышать ставки для новых специалистов.

Большинство опрошенных (54%) считают, что их преемник получит аналогичную зарплату, объясняя это фиксированными штатными расписаниями и корпоративными нормативами. В то же время почти каждый пятый участник исследования (18%) предполагает, что работодатель постарается сэкономить на новом сотруднике.

Среди профессиональных групп наибольшую уверенность в своей незаменимости демонстрируют ИТ-специалисты. Четверть опрошенных программистов убеждены, что их замена потребует от компании дополнительных расходов. Аналогичного мнения придерживаются около 20% логистов и аналитиков.

Работники административной сферы — секретари и офис-менеджеры — также часто отмечают, что их текущие зарплаты уже ниже рыночных, и найти замену на прежних условиях будет сложно. Схожую позицию занимают 18−19% маркетологов, экономистов и главных бухгалтеров.