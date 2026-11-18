В Новой Зеландии, где уже наступило 19 ноября, состоялся мировой релиз Grand Theft Auto VI — новой части одной из самых популярных игровых франшиз в истории. Спустя 13 лет после выхода предыдущей номерной части Rockstar Games возвращает игроков в легендарный Вайс-Сити — с масштабным открытым миром, новыми героями и криминальной историей.

Saad Chaudhry, Unsplash

Одновременно с началом релиза появились первые оценки критиков. На агрегаторе рецензий Metacritic GTA VI получила 99 баллов из 100, оказавшись среди самых высокооцененных видеоигр в истории платформы. При этом результат пока предварительный, так как итоговый балл может измениться по мере публикации новых обзоров.

Акции американского издателя видеоигр Take-Two Interactive Software, которому принадлежит разработчик GTA VI — студия Rockstar Games, 18 ноября подскочили на 7,8% на предварительных торгах NASDAQ. На пике стоимость бумаг достигла $219,82. К 15:30 мск рост замедлился до 5,8%.

Положительная динамика наблюдалась и на российских торговых площадках. На Московской бирже однодневный фьючерс на акции Take-Two Interactive к 15:18 мск прибавил 1,7%, достигнув $219,1. На СПБ Бирже неоактив, привязанный к бумагам американского издателя, подорожал на 6,9%, до $217,89.

Запуск GTA VI затронул и телекоммуникационную инфраструктуру. В Новой Зеландии интернет-провайдеры готовятся к резкому увеличению трафика из-за массовых загрузок игры. По данным местной телекоммуникационной компании Chorus, размер игрового файла достигает 212 ГБ. Компания прогнозирует, что релиз создаст дополнительную нагрузку на ее сеть в размере около 35 петабайт трафика. При этом в Chorus рассчитывают, что инфраструктура справится с наплывом пользователей.

Коммерческий потенциал новой части подтверждают результаты предыдущих игр серии. За всю историю Grand Theft Auto было продано более 470 млн копий, причем свыше 230 млн из них пришлись на GTA V, вышедшую в 2013 году. За первые три дня после релиза продажи пятой части достигли $1 млрд. Сохранять аудиторию на протяжении последующих лет Rockstar помогала GTA Online — многопользовательская составляющая игры, которую компания регулярно пополняла новым контентом и монетизировала через внутриигровые покупки.

Интерес к GTA VI давно вышел за пределы игровой индустрии. В Майами и его окрестностях связь реального города с вымышленным Вайс-Сити превратилась в инструмент продвижения. Власти округа Майами-Дейд объявили о пакете рекламных соглашений общей стоимостью $3,9 млн, включающем сотрудничество с Rockstar Games. Одним из самых заметных элементов кампании стала масштабная вывеска «Добро пожаловать в Вайс-Сити» на крыше спортивного комплекса Kaseya Center. Стоимость отдельного соглашения, связанного с ее размещением, составила $975 тыс.

К продвижению GTA VI присоединился и баскетбольный клуб Miami Heat, который планирует выйти на площадку накануне релиза в специальной черно-розовой форме, вдохновленной эстетикой Вайс-Сити. Рекламная кампания охватила и другие страны: в Сеуле на фасаде здания разместили гигантскую рекламу игры, а Warner Music готовит тематическую вечеринку, посвященную ее саундтреку.

GTA VI вызвала интерес и в Китае, несмотря на отсутствие официального разрешения на продажу игры в материковой части страны. Это не помешало Rockstar Games начать продвижение новинки в местных социальных сетях. 12 ноября компания опубликовала в своем подтвержденном аккаунте Douyin — китайской версии TikTok — ролик с призывом предварительно загрузить игру. К 18 ноября на страницу подписались около 480 тыс. пользователей, а публикации аккаунта собрали более 300 тыс. лайков.

Отсутствие разрешения на официальные продажи не лишает китайских поклонников возможности приобрести игру. Для этого они используют иностранные аккаунты PlayStation и Xbox либо покупают импортные коробочные издания с кодами загрузки. Так, один из пользователей Douyin опубликовал видео с распаковкой гонконгской версии GTA VI, которая, по его словам, обошлась ему примерно в 500 юаней (около $75).

О масштабах интереса к GTA VI свидетельствуют и просмотры трейлеров. Первый ролик собрал более 93 млн просмотров на YouTube за первые сутки после публикации, установив на тот момент рекорд платформы среди немузыкальных видео. Второй трейлер, по данным материнской компании Rockstar Games — Take-Two Interactive, набрал свыше 475 млн просмотров за первые 24 часа на различных платформах.

По оценке аналитической компании Sensor Tower, к 17 ноября во всем мире было оформлено около 15,9 млн цифровых предзаказов GTA VI на общую сумму примерно $1,54 млрд. Однако речь идет о расчетных показателях: Rockstar Games и ее материнская компания Take-Two Interactive не публиковали официальную статистику предзаказов. Исследовательская компания Newzoo прогнозирует, что за первую неделю после запуска глобальная выручка от продаж GTA VI может составить от $3,25 млрд до $5,2 млрд. Прогноз основан на моделировании различных сценариев продаж и не гарантирует достижения указанных показателей.

Еще до начала мирового релиза GTA VI получила восемь номинаций на игровую премию The Game Awards, включая «Игру года», «Лучшую режиссуру», «Лучший сюжет» и «Лучшее художественное оформление». В число номинаций также вошли категории, связанные с музыкой и звуковым оформлением. Победителей объявят 10 декабря на церемонии награждения в Лос-Анджелесе.

Важной частью GTA VI стало музыкальное сопровождение. Французский электронный дуэт Justice, лауреат премии «Грэмми», создал для игры оригинальный адаптивный саундтрек: музыка меняется в зависимости от местоположения и действий игрока. Альбом Grand Theft Auto VI: Original Score, включающий 30 композиций, выйдет 11 декабря на стриминговых платформах, а также на физических носителях. В записи участвовали Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard и Gesaffelstein.

Мировой запуск GTA VI проходит поэтапно. Игра становится доступна в полночь 19 ноября по местному времени каждого региона. На старте она выходит на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Благодаря разнице часовых поясов пользователи Новой Зеландии получили доступ раньше большинства других стран, тогда как в Европе и Северной Америке запуск состоится позднее.

Несмотря на многолетнюю рекламную кампанию и большое количество опубликованных материалов, Rockstar Games до последнего сохраняла в секрете некоторые подробности GTA VI. В частности, студия не раскрыла полный актерский состав, включая исполнителей главных ролей Люсии и Джейсона. Актер Стивен Рут подтвердил свое участие в проекте, однако Rockstar пока официально не сообщила, какого персонажа он сыграл.

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