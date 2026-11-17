За два дня до выхода Grand Theft Auto VI объем цифровых предзаказов игры достиг $1,45 млрд. По оценке Sensor Tower на 16 ноября, покупатели оформили 14,94 млн заказов на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра уже установила рекорды в цифровых магазинах обеих платформ. Rockstar Games и ее владелец Take-Two пока не раскрывали официальную статистику, поэтому приведенные суммы остаются оценкой аналитиков.

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Основной спрос пришелся на PlayStation: 11,13 млн копий на сумму около $1,08 млрд — 74% всех заказов. На Xbox пришлось 3,81 млн предзаказов стоимостью $368 млн. Sony и Microsoft независимо подтвердили, что GTA VI стала лидером по количеству предзаказов за всю историю PlayStation Store и Microsoft Store.

В 2013 году GTA V заработала $1 млрд за первые три дня после начала продаж. У GTA VI оценка предварительных цифровых покупок уже превышает эту отметку до выхода игры. Однако сравнение условно: речь идет о разных периодах, ценах и способах учета. К тому же данные Sensor Tower не включают физические издания и не равнозначны признанной выручке Take-Two.

9 ноября руководитель Take-Two Штраус Зельник заявил о беспрецедентном количестве предзаказов и назвал текущий финансовый год историческим для компании. Прогноз по показателю net bookings, который учитывает заказы на игры и внутриигровые покупки, составляет $8–8,2 млрд. Эта сумма относится ко всему бизнесу Take-Two, а не только к GTA VI.

Rockstar поддерживает спрос необычными маркетинговыми партнерствами. 16 ноября американский The Weather Channel опубликовал в X шесть эксклюзивных скриншотов виртуального штата Леонида, где разворачиваются события игры. Изображения сопровождали стилизованные прогнозы: туман у побережья, ливни и тропические штормы. По словам представителя Rockstar Оуэна Шепарда, студия переработала систему погоды, чтобы осадки и облачность менялись в разных районах игрового мира.

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Другим партнером стал Netflix. Еще в августе стриминговая платформа первой показала подписчикам 27-минутный ролик Grand Theft Auto VI: An Extended Look с кадрами игрового процесса. Позже материал появился на официальных площадках Rockstar. Таким образом, продвижение выходит далеко за пределы игровых изданий: эксклюзивные материалы получают сервисы, аудитория которых не ограничивается владельцами консолей.

Такая стратегия помогает превращать отдельные особенности игры в самостоятельные информационные поводы. Условия партнерств не раскрыты, поэтому нельзя утверждать, что они заменяют платную рекламу или не требуют затрат. Однако масштаб обсуждения дает Rockstar возможность обращаться к аудитории через привычные ей медиа.

GTA VI выйдет 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В Sensor Tower прогнозируют, что после релиза ежедневная аудитория остальных игр PlayStation может сократиться более чем на 10% в течение месяца.

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