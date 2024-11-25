Китайские стартапы все чаще сталкиваются с требованиями венчурных компаний, вложивших капитал на ранних этапах, вернуть свои инвестиции, после того как те не смогли выйти на IPO в оговоренные сроки. При несоблюдении условий им предстоит столкнуться с судебными исками.

Стартапы по всему миру часто идут на условия, позволяющим частным и венчурным инвесторам потребовать возврата инвестиций вместе с процентами, если такие цели, как первичное публичное размещение акций, не достигнуты в установленный срок.

В Китае почти полное замораживание рынка IPO в этом году и сокращение источников капитала в экономике, пострадавшей от кризиса в сфере недвижимости, привело к росту числа требований о возврате средств. Это происходит вопреки стремлению правительства оградить страну от влияния геополитики, поощряя инновации и поддерживая технологическую самодостаточность в системообразующих отраслях.

Тем не менее, число выходов через выкуп почти утроилось и составило 641 случай в 2023 году, свидетельствуют данные консалтинговой компании Zero2IPO. С января по сентябрь их количество выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За это время регулирующие органы ужесточили контроль за процессом листинга, что заставило компании массово отказаться от планов по выходу на IPO. По словам юристов, участились споры, связанные с выкупом акций, поскольку стартапам и их основателям нечем возвращать деньги.

По оценкам юридической фирмы Lifeng Partners, в настоящее время около 14 тыс. китайских стартапов находятся под угрозой реализации инвесторами права на выкуп. Совокупный объем инвестиций составляет 8,6 трлн юаней ($1,2 трлн).

После пандемии экономический спад сочетался с выводом средств в долларах США. Это связано с геополитической напряженностью, а также с мрачными перспективами по IPO в стране и за рубежом из-за повышенной волатильности рынка.

Ранее сообщалось, что основатель ByteDance Чжан Имин впервые стал самым богатым человеком Китая. Согласно списку, составленному исследовательским институтом Hurun, он оставил позади председателя компании Nongfu Spring Чжун Шаньшаня, который возглавлял рейтинг в течение трех лет.