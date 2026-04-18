Россиянка смогла досрочно погасить ипотечный кредит на сумму более 1,6 млн рублей благодаря краудфандингу в социальных сетях. Сбор необходимой суммы занял у женщины менее суток.

Unsplash

Девушка с ником @krisstina_kiva опубликовала искреннее видео в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежащая экстремистской компании Meta), где просто пофантазировала: если бы 16 тыс. человек скинулись всего по 100 рублей, ее семья с двумя детьми навсегда избавилась бы от долга за квартиру.

Аудитория мгновенно откликнулась на просьбу. Пользователи начали массово переводить небольшие суммы, и счетчик пожертвований стремительно полетел вверх. Менее чем за 24 часа неравнодушные граждане перевели на счет семьи 1,617 млн рублей.

Вскоре потрясенная результатом женщина записала второе видео со слезами на глазах. Она поблагодарила всех участников импровизированного сбора и в прямом эфире показала экран банковского приложения, через которое оформила полное досрочное погашение ипотеки.

Ранее аналитики «Циана» проанализировали стоимость квартир в различных городах и составили свой рейтинг населенных пунктов с самой недоступной для местных жителей жилой недвижимостью. Москва в этом рейтинге оказалась лишь на третьем месте.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.