Согласно последнему исследованию hh.ru, 17% работающих россиян вынуждены уходить в отпуск по настоятельной просьбе руководства. Наиболее часто такая практика встречается среди мужчин (21%), сотрудников возрастной группы 25−44 года и специалистов ИТ-сферы.

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Для работодателей отказ от предоставления отпусков чреват серьезными финансовыми последствиями. Согласно статье 127 ТК РФ, при увольнении сотрудника компания обязана выплатить компенсацию за все неиспользованные дни отпуска. Кроме того, трудовая инспекция может наложить штраф.

Сотрудникам также стоит помнить, что систематический отказ от отпуска может привести к дисциплинарным взысканиям, включая увольнение. По закону каждый работник должен отдыхать не менее 28 календарных дней в году. Работодатель имеет право официальным приказом отправить сотрудника в отпуск, особенно если у того накопились неиспользованные дни.

Региональный анализ показывает, что чаще всего принудительные отпуска встречаются в Ростовской области (27% случаев), Нижегородской области (25%), а также в Тюменской области и Краснодарском крае (по 23%).

В Москве и Приморье этот показатель находится на уровне 20%, тогда как в Омской области фиксируется минимальное количество подобных случаев — всего 7%.

Среди отраслей лидерами по принудительным отпускам являются ИТ-сектор, где с этим сталкивается каждый третий сотрудник, а также логистика и туризм с показателями 21−22%. Наименьшее распространение эта практика получила среди обслуживающего персонала (7%) и в научной сфере (10%).

Согласно исследованию, в 75% случаев руководство ограничивается настойчивыми просьбами. Однако некоторые компании применяют более жесткие методы: 11% работодателей угрожают не оплачивать дни отпуска, 4% — лишить премии, еще 4% — уволить.