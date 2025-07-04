Июль с 23 рабочими днями станет самым привлекательным месяцем для отпуска в 2026 году с точки зрения сохранения дохода работника — и невыгодным для работодателя, рассказала «Газете. Ru» HR-эксперт, директор по персоналу сети клиник «К+31» Татьяна Клименко.

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Выгодность того или другого месяца основана на том, что расчет отпускных производится исходя из среднего заработка, который рассчитывается исходя из фактически начисленной зарплаты и фактически отработанного времени за 12 календарных месяцев.

Другими словами, с материальной точки зрения для работника наиболее целесообразно брать отпуск в те месяцы, на которые приходится больше рабочих дней и меньше выходных и праздников. Именно в эти месяцы стоимость одного рабочего дня будет минимальна, то есть за день отпуска работник получит немногим меньше, чем за день полноценного труда.

В 2026 году апрель, сентябрь, октябрь и декабрь с 22 рабочими днями занимают второе место по выгодности, а август с 21 днем — третье. При этом январь с 15 рабочими днями станет наименее выгодным периодом.

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Эксперт также рекомендовала учитывать график компании, избегать отпусков в периоды высокой нагрузки и заранее согласовывать даты, чтобы не нарушать рабочий процесс. Работодатели ценят осознанный подход сотрудников к отпуску, добавила она.

Ранее Минтруд предложил проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, включающий 12-дневные новогодние каникулы и пять трехдневных выходных.