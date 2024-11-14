Платформа для работы с внештатными исполнителями «Консоль.Про», совместно с аналитическим центром «Зарплата.ру» провели опрос 2,3 тыс. сотрудников разных сфер и выяснили, что 36% из них всегда готовы подработать, а 64% — только когда задача впишется в их график. Подробности исследования — в распоряжении редакции Inc.

Опрос показал, что 41% россиян сами ищут дополнительную работу. Для этого им приходится обращаться к специализированным интернет-сервисам. 27% рассказали, что варианты подработки они находят через друзей или знакомых. Только 14% заявили, что такую занятость им предлагает работодатель.

К дополнительным заработкам 29% респондентов прибегают с целью формирования накоплений. О желании увеличить основной доход сообщили 25% россиян. Необходимость покрыть растущие траты на развлечения и путешествия назвали основной причиной 23% опрошенных. Для 18% подработка стала неотъемлемой частью их жизни, так как их основной зарплаты не хватает даже на базовые нужды.

60% россиян стараются брать подработки время от времени, четверть делают это постоянно, а 14% — лишь иногда. При этом больше половины опрошенных (54%) предпочитают подрабатывать на стыке нескольких сфер.

Чаще всего подработки приносят россиянам ежемесячно «на руки» до 5 тыс. руб. Такую сумму назвали 27% участников опроса. 26% зарабатывают дополнительно от 5 до 10 тыс. руб. Четверть (24%) респондентов получают на сторонней работе от 10 до 20 тыс. руб., а еще 23% — свыше 20 тыс. руб.

Самыми популярными видами дополнительного заработка стали:

копирайтинг — 34%;

графический и веб-дизайн — 26%;

IT-разработка — 26%;

фото- и видеосъемка — 17%;

частные перевозки (такси) — 15%;

доставка — 14%.

«Подрабатывать россиянам стало удобнее. Во-первых, появился комфортный режим самозанятости. Этот статус позволяет получать официальный доход, не рискуя получить штраф за незаконное предпринимательство. Во-вторых, с января 2025 года безработные могут подрабатывать до пяти рабочих дней в месяц по договору ГПХ и не терять статус и пособие», — отметил Михаил Провизион, основатель платформы для работы с внештатными исполнителями «Консоль.Про».

Интересно, что абсолютное большинство россиян (91%) уверены в том, что в других профессиях они смогут зарабатывать больше, чем на текущей работе.

Ранее аналитики выяснили, как трудоустроенные жители России относятся к переработкам. В онлайн-анкетировании участвовали 1 235 работающих россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Опрос проводился в октябре 2024 года в городах России с населением свыше 1 млн человек. Он показал, что 59% россиян готовы работать сверхурочно, если им доплатят 3 тыс. руб. за каждый час