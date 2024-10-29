Аналитики выяснили, как трудоустроенные жители России относятся к переработкам. В онлайн-анкетировании участвовали 1 235 работающих россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Опрос проводился в октябре 2024 года в городах России с населением свыше 1 млн человек. О результатах исследования сообщил аналитический центр «Консоль.Про» редакции Inc.

В ходе исследования выяснилось, что чаще других сталкиваются с переработками жители Казани (40%), Красноярска (39%), Челябинска (38%) и Санкт-Петербурга (36%). При этом опрошенные россияне не всегда соглашаются на работу сверхурочно. 35% респондентов категорически не хотят задерживаться на рабочем месте или брать дополнительные задачи даже за вознаграждение. При этом 28% участников опроса готовы к постоянным переработкам.

Опрос показал, что среди трудоустроенных россиян 37% опрошенных положительно воспринимают переработку, если работодатель доплачивает за нее. И только 11% сотрудников готовы выполнять сверхурочные задачи безвозмездно.

Также выяснилось, что россияне высоко оценивают стоимость часа, проведенного в офисе сверхурочно. За свой труд в нерабочее время 59% опрошенных хотели бы получать доплату до 3 тыс. руб. в час. Еще 24% откажутся от выполнения задач, если не согласуют вознаграждение в размере от 3 до 6 тыс. руб.

26% респондентов оценивают стоимость рабочего часа исходя из сложности задач. Еще 24% называют сумму, исходя из собственных сил, а каждый пятый (21%) опирается на рыночные расценки или опыт коллег.

Каждый шестой наемный сотрудник сталкивался с выгоранием из-за переработок, что сформировало негативное восприятие любой сверхурочной работы. Свыше половины (59%) респондентов разочаровались в работе из-за несоответствия оплаты и затраченных усилий, а также из-за выполнения задач, которые напрямую не касаются их профессиональных навыков (19%).

Отмечается, что чаще других подвержены выгоранию из-за переработок работники с доходом до 100 тыс. руб. в месяц, — 83%. Среди опрошенных с зарплатой от 100 до 150 тыс. руб. в месяц доля тех, кто испытали разочарование в работе из-за дополнительной нагрузки, составляет 76%. Почти не подвержены выгоранию из-за переработок те, кто зарабатывают более 250 тыс. руб. в месяц, — среди них доля выгоревших менее 4%.

«Переработки — часто результат того, что процессы в компании не выстроили. Или выстроили, но слишком сложно, оставили много бюрократии. Никакой бизнес не застрахован от этого. Важно, чтобы переработки не стали системой. Поэтому руководитель должен отслеживать общий уровень переработок или уровень усталости коллектива», — отмечает Михаил Провизион, основатель платформы «Консоль.Про».

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании 22 октября во втором и третьем чтениях приняла закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 22,4 тыс. руб. с 1 января 2025 года. «Такое увеличение затронет около 4,2 млн работающих граждан», — сообщил Председатель ГД Вячеслав Володин.