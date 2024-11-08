Эксперты сервиса бронирования отелей «Отелло» провели опрос, и выяснили, где и как россияне планируют встречать Новый год и как относятся к продолжительности праздничных каникул. О результатах исследования сообщают «Известия».

Опрос показал, что 40% Россиян планируют провести новогодние праздники, путешествуя по России. Почти треть опрошенных (28%) будут отдыхать дома или на даче, а 6% собираются отправиться на каникулы в другие страны. При этом 19% отметили, что еще не определились с планами.

Самыми распространенными направлениями новогодних путешествий по России стали Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Подмосковье, Казань, Краснодарский край и Байкал. Также популярными оказались Карелия, Алтай и Великий Устюг. Только по 1% опрошенных отправятся на праздники в Мурманск и Сахалин. Добираться до мест отдыха россияне собираются на поезде (38%) и самолете (34%). Автомобиль предпочтут 24% опрошенных.

Останавливаться участники опроса планируют, в основном, в съемных апартаментах (27%) и четырехзвездочных отелях (25%). Популярными форматами проживания названы, в том числе, базы отдыха (11%) и отели с двумя, тремя и пятью звездами (по 8%). Еще 8% будут гостить у родственников.

Около половины опрошенных (46%) планируют уехать на неделю, почти треть (29%) — на 5-8 дней, 20% — на все праздники, то есть на 10 дней. При этом 59% респондентов заявили, что их устраивает текущая продолжительность праздников. Почти треть считает, что каникулы должны быть короче, а 13% участников опроса отметили, что в длинных праздниках больше минусов, чем плюсов и относятся они к ним скорее отрицательно.

Из преимуществ продолжительных каникул россияне выделили возможность провести время с семьей, друзьями, близкими (81%), а также отдохнуть и выспаться (71%). Многие отметили, что благодаря длинным праздникам можно отправиться в путешествие по стране (58%) или заняться личными, домашними делами и хобби (57%).

Самыми популярными вариантами времяпрепровождения стали украшение елки (77%), приготовление салатов (76%) и просмотр новогодних передач (73%). Всего 5% опрошенных ответили, что они совсем не соблюдают новогодние ритуалы. Чаще всего на праздниках россияне гуляют на свежем воздухе (88%), смотрят фильмы и сериалы (73%) и проводят время активно — катаются на коньках, лыжах, сноуборде (56%).

Выяснилось также, что более трети респондентов (36%) считают подарки — самой большой тратой на новогодних каникулах. Еще 32% отметили, что дороже всего обходятся продукты и напитки для праздничного стола, а 18% назвали самой крупной статьей расходов путешествия.

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