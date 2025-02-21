Специалист по отбору и развитию персонала, основатель карьерного онлайн-сервиса MyResume.ru Борис Сысоев имеет опыт в разработке продукта с нуля. В области его компетенций — построение команды, бизнеса и стартапов в IT. Эксперт рассказал «Инк.», как и когда лучше просить повышения заработной платы.

Сысоев заявляет, что прежде чем просить повышение зарплаты, необходимо проанализировать два момента. Первый — как часто происходит пересмотр окладов в компании. Это, по его словам, можно уточнить в отделе кадров. Второй — какую зарплатную вилку предлагают работодатели специалистам вашего уровня. Здесь помогут сайты по поиску работы.

Эксперт утверждает, что при условии, что пересмотр происходит раз в год, а человек работает в компании уже два года и при этом прибавку не получал, тогда стоит подойти к руководителю и уточнить, почему так произошло. Он отмечает, что это необходимо делать в спокойном тоне.

По его словам, если дело не в кадровой ошибке, тогда сотрудник должен быть готов аргументировать свою просьбу. Для этого Сысоев рекомендует показать и рассказать менеджеру, какая польза была принесена им бизнесу.

Вот несколько формулировок для примера:

«[Руководитель], в прошлом году я заключил 3 долгосрочных контракта на общую сумму более 5 млн руб. и увеличил продажи отдела на 45%. В планах — не останавливаться на достигнутом. Могу ли я рассчитывать на повышение оклада в ближайшее время?».

«[Руководитель], в прошлом месяце мы запустили крупный проект. Вчера на совещании вы хорошо отзывались о моей работе. Спасибо, мне очень приятно. И у меня уже есть идеи, как нашей компании выйти на международные рынки. Подскажите, пожалуйста, можем ли мы с вами обсудить возможность повышения моей зарплаты до N тыс. руб.?».

Результат беседы будет зависеть от нескольких факторов, утверждает Сысоев:

ценности сотрудника как специалиста;

ресурсов компании и времени, которое человек выбрал для разговора.

Он также добавил, что не стоит идти с вопросом о повышении, когда руководитель в плохом расположении духа, горят дедлайны или вся команда занимается решением важной задачи.

Для многих сотрудников просьба о повышении заработной платы может быть трудной. Ранее генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, тимлид и руководитель группы CRM-маркетологов Екатерина Агаева рассказала, как правильно просить повышения зарплаты. Она отмечает, что на него можно рассчитывать при расширении круга обязанностей, высоких показателях работы или если зарплата ниже рыночной.