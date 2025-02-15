Разговоры о деньгах могут быть неловкими, если человек к ним не привык. Но по словам миллионера и автора книг «Я научу тебя быть богатым» и «Деньги для семейных пар» Рамита Сетхи, они могут помочь узнать, справедливо ли вам платят, насколько «нормальны» ваши финансовые привычки или как начать инвестировать. Он также поделился двумя фразами, которые помогут избежать конфликтов из-за денег в отношениях.

Сетхи отмечает, что один из самых важных людей, с которыми необходимо вести регулярные разговоры о деньгах, — это романтический партнер или супруг. Если у них нет единого мнения о финансовых целях и стратегиях, велика вероятность, что деньги станут предметом разногласий в отношениях.

«Как только вы и ваш партнер научитесь говорить о деньгах, все изменится, — пишет он. — Вы оба будете знать, почему вы экономите, инвестируете и даже тратите». После более чем 20 лет общения с тысячами пар Сетхи определил несколько фраз, которые можно использовать для более здоровых финансовых разговоров и, в свою очередь, для лучших отношений с деньгами. Вот две из них:

1. «Что для нас богатая жизнь?»

По его словам, когда люди находятся в серьезных отношениях или в браке, они должны спрашивать своего партнера, как выглядит их совместная богатая жизнь. «Это разговор, который вы должны вести регулярно. Что для нас богатая жизнь? Что для нас важно?», — говорит он.

Сетхи утверждает, что богатая жизнь — это такая жизнь, в которой партнеры не спорят о деньгах и не слишком беспокоятся о том, как оплачиваются счета каждый месяц. У них есть полное представление о цифрах, включая доход семьи и все постоянные расходы.

«Вы знаете, какую сумму вы можете тратить ежемесячно без чувства вины и на что вам интересно тратить ее как паре. Если вы решили, что совместные путешествия — это приоритет, вы можете договориться не ходить в рестораны, чтобы потратить эти деньги на поездки», — отмечает Сетхи.

Он также добавляет, что богатая жизнь — это не количество денег, которые человек тратит на вещи, а скорее «выражение вашей идеальной жизни, в которой деньги, отношения и свободное время прекрасно сочетаются».

2. «В нашей семье мы…»

По аналогии с разговорами о богатой жизни, Сетхи советует парам создать в своем доме культуру, которая будет определять, как они вместе тратят деньги. Он предлагает открытую фразу «В нашей семье мы…», чтобы настроить пару на определение стандартов их семьи. Например, «В нашей семье мы готовим вместе» или «В нашей семье мы ездим в путешествия, а не летаем».

Он утверждает, что если сказать «В нашей семье мы никогда не влезаем в долги по кредитным картам», то необходимо будет внедрять системы, чтобы избежать ежемесячного остатка или использования кредитных карт. В итоге получится избежать споров по поводу большого счета по кредитной карте в будущем.

«В нашей семье в первое воскресенье каждого месяца мы всегда садимся за чашечку кофе и говорим о деньгах, начиная с комплимента, — заключает Сетхи. — Именно так вы создадите здоровую культуру денег в своей семье».

В отношениях каждое маленькое изменение имеет большое значение. Доктор педагогических наук, лицензированный профессиональный консультант Рэйчел Глик имеет опыт работы с парами более чем 30 лет. Она назвала шесть распространенных ошибок, которых следует избегать с партнером.