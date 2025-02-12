В отношениях каждое маленькое изменение имеет большое значение. Доктор педагогических наук, лицензированный профессиональный консультант Рэйчел Глик имеет опыт работы с парами более чем 30 лет. Она назвала шесть распространенных ошибок, которых следует избегать с партнером.

Глик рассказывает, что видела, как люди в парах повторяют множество одних и тех же ошибок, часто неосознанно. Как правило, по ее словам, эти нежелательные модели поведения зародились в самом начале отношений.

Эксперт отмечает, что простые изменения в любой момент могут значительно улучшить ситуацию. Она делится шестью распространенными тенденциями, которых следует избегать в отношениях, особенно в первые годы:

1. Выигрывать

По словам Глик, большинство людей так и поступают. «Мы делаем то, чему нас учили в детстве, а может, и наоборот», — отмечает она. В то время как люди учатся быть профессионалами и родителями, большинство из них не осознает, что нужно овладевать навыками хорошего партнера.

Эксперт утверждает, что для этого необходимо эффективно решать конфликты, быть хорошим слушателем, восстанавливать отношения и постоянно вкладывать средства в то, чтобы оставаться на связи. Она предлагает рассматривать себя как партнеров, проходящих обучение, и активно тратить время на анализ статей, книг и даже терапии.

2. Возлагать на партнера ответственность за собственное счастье и благополучие

Полноценные отношения, в которых любовь продолжает расти, начинаются тогда, когда каждый человек понимает, что его счастье и самореализация находятся в его собственных руках, а не в руках его партнера. Именно поэтому «отношения с собой» стоят на первом месте в книге Глик «Душевный брак: Исцеление ваших отношений с помощью ответственности, роста, приоритета и цели» и являются основой для построения долговечной любви.

«Когда вы инвестируете в самоанализ, вы настраиваете себя на более подлинную и счастливую жизнь. Познание себя становится пропуском к тому, чтобы относиться к себе с любящей добротой, бросать себе вызов, чтобы развиваться, и в конечном итоге брать на себя ответственность за собственное благополучие», — заявляет эксперт.

3. Воспринимать конфликт как плохой знак

Одна из самых распространенных ошибок молодых пар, по мнению Глик, заключается в убеждении, что хорошие отношения должны быть плавными, с минимальным количеством ссор и разрывов. Она утверждает, что это заблуждение часто удерживает их от того, чтобы прийти на консультацию раньше, потому что они боятся, что признание напряженности означает что-то худшее, чем есть на самом деле.

Глик отмечает, что живые, дышащие отношения или брак на самом деле подразумевают многократное разъединение и воссоединение. Именно так, по ее словам, люди укрепляют доверие и развиваются.

Она часто говорит парам, впервые пришедшим на терапию: «Я рада, что вы здесь. Ваши трения — это не плохой знак. Это значит, что вы призваны расти. Главное — научиться подходить к конфликту так, чтобы помочь вам расти лично и становиться ближе друг к другу. Это должно начинаться с нормализации ваших проблем и принятия проблем, которые у вас возникают, а не с поиска быстрого облегчения или избегания их».

4. Попытка изменить партнера

Когда человека что-то задевает в поведении партнера, естественным желанием будет попытаться изменить его. Глик отмечает, что действительно важно решать проблемы, которые беспокоят, но чаще всего люди просто слишком много внимания уделяют тому, что не так.

Она советует, когда появляется желание покритиковать или изменить партнера, спросите себя:

«Могу ли я использовать этот момент, чтобы стать более терпеливым, уверенным в себе или безусловно любящим?»;

«Есть ли в этом рост для меня?»;

«Делаю ли я что-то похожее?»;

«Ожидаю ли я совершенства?»;

«Достаточно ли я ценю все то, кем является и что дает мой партнер?».

5. Потеря приоритета

«Вначале очень легко лелеять своих партнеров. Но забота о том, чтобы наш партнер чувствовал себя самым важным человеком в нашей жизни, должна быть постоянным приоритетом», — заявляет Глик.

Она рассказывает, что чаще всего наблюдает угрозу для этого приоритета, когда пара становится семьей с детьми. По ее словам, помешать этому также могут родственники, работа или слишком сильная озабоченность тем, что думают другие, в ущерб потребностям и чувствам партнера.

Эксперт утверждает, что молодым парам следует с самого начала искать простые способы бороться за свои отношения и дать партнеру почувствовать, что им дорожат. Это может означать, что нужно устраивать вечер свиданий и вечер роста: в первом случае — веселиться, а во втором — говорить о том, что в отношениях хорошо или не очень.

6. Концентрация только на себе

Глик также заявляет, что очень важно заботиться о себе, инвестировать в собственное счастье и заботиться о людях в ближайшем окружении. В то же время, она отмечает, что для того, чтобы воспользоваться всем тем, что отношения могут привнести в жизнь, необходимо мыслить шире.

Поиск способов, с помощью которых вы — каждый в отдельности и как пара — можете сделать мир лучше, придает вашим отношениям такую силу и наполненность, которую не может привнести никакое удовлетворение потребностей.

«Не думайте, что вы должны спасти мир за один день. Вы можете начать с малого — с волонтерства, принести еды больному человеку или принять гостей в своем доме. Идея заключается в том, чтобы питать как пара те части вас, которые любят отдавать, все более и более широкими способами, — говорит Шлик. — Я обнаружила, что когда мы с мужем объединяем свои силы ради других, дух щедрости сглаживает наши разногласия и сближает нас».

Конфликты неизбежны в любых отношениях, но то, как люди с ними справляются, может иметь решающее значение. Джордан Трэверс, дипломированный специалист по социальной работе, психотерапевт и клинический директор телемедицинской компании Awake Therapy, работала более чем со 100 парами. Она рассказала, как небольшие изменения в общении партнеров могут повлиять на их способность совместно решать конфликты.