Существует множество причин, по которым люди чувствуют себя несчастными на работе — плохие взаимоотношения с коллегами, отсутствие возможностей для роста, частые стрессы. Эксперт по счастью Джессика Вайс поделилась с CNBC двумя тактиками, которые помогут повысить удовлетворение от работы.

«Привносите в свой день чувство выполненного долга»

Для начала Вайс советует выделить время, чтобы продвинуться в каком-то проекте.Это должен быть проект, за который человек берется с удовольствием, но в то же время работа, которая требует тщательности и глубокой концентрации.

Человек не может контролировать все аспекты своего дня. Возникают срочные задачи, а некоторые из них нравятся меньше, чем другие. Но если выделить время и усилия, чтобы заняться более приятными для себя обязанностями, удастся почувствовать удовлетворение.

«Найдите друзей на работе»

Важно завести дружеские отношения хотя бы с одним коллегой — и обязательно проводить с ним время. По словам Вайс, даже самая нежеланная работа может принести удовольствие, если выполнять ее с людьми, с которыми общение в радость. Наличие таких отношений — главный фактор счастья на работе.

«Найти и завести друзей — это первоочередная задача, — говорит эксперт. — Попробуйте завязать разговор с людьми, которые обедают в то же время, что и вы, и сидят рядом с вами. Или сделайте кому-нибудь комплимент после успешной презентации. Чем бы ни приходилось заниматься, если вы будете заводить друзей на работе, это изменит ситуацию».

Стрессы повседневной жизни могут стать непосильными для некоторых людей. Ранее Вайс поделилась быстрыми и простыми способами снять стресс и тревогу.