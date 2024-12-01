Стрессы повседневной жизни могут стать непосильными для некоторых людей. Поддержание отношений, успехи на работе, здоровый образ жизни — все это требует времени и усилий, справиться с этим бывает непросто. Эксперт по счастью Джессики Вайс поделилась с CNBC быстрыми и простыми способами снять стресс и тревогу.

Коуч советует давать себе возможность прочувствовать эмоции и выделять 15-20 минут в день на то, чтобы грустить и злиться. По ее словам, стоит потратить это время на то, чтобы поделиться чувствами с другом или заняться физическими упражнениями, чтобы избавится от негатива. Следующий шаг — «переписать» сценарий этой подавленности и наполнять свою жизнь радостью. Вайс назвала три метода, которые советует своим подопечным.

Завести дневник радости

Дневник радости — это простой способ быстро почувствовать улучшения. Для этого необходимо взять блокнот и в конце дня записать три вещи, которые принесли радостные эмоции в этот день, и назвать их причину.

Моменты радости, которые попадут в дневник, не обязательно должны быть грандиозными. Это может быть даже «самый вкусный капучино». Смысл в том, чтобы проанализировать день на предмет даже самых незначительных мелочей, поднявших человеку настроение.

Создать моменты неожиданной благодарности

Польза от проявления благодарности по отношению к другим давно доказана. «Когда вы выражаете свои эмоции от влияния на вас другого человека, внутри вас вырабатывается дофамин», — говорит Вайс. Она также отмечает, что человеку, получившему благодарность, тоже достаются «химические вещества хорошего настроения». Эксперт рекомендует выражать неожиданную благодарность раз в квартал.

При этом Вайс имеет в виду моменты, когда человек благодарит кого-то спустя долгое время после события, о котором идет речь.

«Допустим, вы попали в больницу на процедуру пару месяцев назад, но сейчас посылаете медсестрам, которые ухаживали за вами, открытку с благодарностью — это будет примером неожиданной благодарности», — говорит она.

Смаковать момент

Вайс рекомендует «смаковать особые моменты». Красивый закат по пути домой или случайный комплимент, — «нельзя позволять этому пройти мимо», — говорит она. Эксперт советует сфокусироваться на радости, которую испытывает человек в настоящий момент. По ее словам, есть исследования, которые показывают, что такой прием помогает человеку становиться счастливее по жизни.

Ранее эксперты поделились научно обоснованными способами повысить настроение, каждый из которых занимает менее 10 минут. Можно найти время даже тогда, когда работа и семейные обязанности формируют очень плотный график.