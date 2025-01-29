Сабина Наваз — коуч с опытом работы более 20 лет. До того, как основать собственную фирму, она 15 лет проработала в Microsoft, в том числе в должности старшего директора по персоналу. Бизнес-тренер рассказала CNBC, что ее отталкивает на собеседованиях при приеме на работу.

Эксперт утверждает, что многие соискатели пренебрегают даже такими простыми аспектами, как явка вовремя или расположение камеры на онлайн-собеседовании.

«Я не могу описать вам количество людей, которые просто не знают элементарных вещей», — говорит она. Еще один серьезный «тревожный знак», по словам Наваз, — это неготовность рассказать о своих сильных сторонах. Но у нее есть простой прием, который поможет людям определить и подчеркнуть их.

Не говорить «я умный, много работаю и добиваюсь результата»

Когда кандидатов на работу спрашивают об их сильных сторонах, они часто дают расплывчатые ответы, которые не дают представления о том, кто они такие и на что способны. Они говорят: «Я умный, много работаю и добиваюсь поставленных целей».

Вместо этого Наваз советует человеку определить, что в нем есть уникального, и как это сформулировать, чтобы стало действительно понятно. Она предлагает привести от 20 до 30 примеров личных начинаний или проектов — дома или на работе, которые человек делал сам, получал от этого удовольствие и гордился им. По ее словам, они могут быть как недавними, так и из детства. А также эксперт советует обратить внимание, какие сильные стороны проявляются чаще всего.

Собрать библиотеку историй, отражающих собственные успехи

Когда речь заходит о том, как представить свои сильные стороны на собеседовании, Наваз советует разделить свои истории на две основные части: проблема и решение. «Потратьте примерно 50% времени на изложение проблемы и 50% — на изложение своих сильных сторон», — говорит она.

Наваз отмечает, что нужно начать с формулировки того, в чем ваша сильная сторона, а затем подробно объяснить, в чем заключалась проблема. Затем эксперт советует описать, как была решена проблема, и связать этот успех с сильными сторонами. В конце рассказа необходимо рассказать о результатах своей работы.

Специалист приводит пример: «Мы привлекли клиентов в нашу консалтинговую фирму, — говорит она. — Мало того, что это был контракт на миллион долларов, так они еще и потом продлевали его еще пять лет подряд».

Когда Наваз работает со своими клиентами, она помогает им собрать библиотеку историй. В конце процесса в их распоряжении оказываются десятки историй. Таким образом, независимо от того, о чем человека спросят на собеседовании, он сможет подключить эти истории и выбрать ту, которая будет наиболее уместна и лучше всего покажет его.

Наваз также акцентирует внимание на том, что соискателям следует избегать общих фраз в резюме, которые не позволяют понять, какие конкретно задачи и достижения у них были на прошлых работах. Ранее она выделила важные аспекты, о которых не стоит забывать при подготовке к собеседованию.