Сабина Наваз после 15-летней работы в Microsoft, где она ежегодно просматривала тысячи резюме, решила уйти из компании, чтобы создать собственную консалтинговую фирму. На этой новой должности она сотрудничает с высокостоящими руководителями. Но в то же время эксперт дает советы и сотрудникам, которые хотят получить выгодное предложение.

Эксперт акцентирует внимание на том, что соискателям следует избегать общих фраз в резюме, которые не позволяют понять, какие конкретно задачи и достижения у них были на прошлых работах. Она также выделяет важные аспекты, на которые стоит обратить внимание в процессе собеседования, чтобы выявить возможные проблемы и недостатки, которые могут повлиять на оценку кандидата.

Наваз подчеркивает, что соискателям стоит избегать в резюме общих фраз, которые не дают ясного представления, чем именно занимался кандидат на предыдущих местах работы. Кроме того, она выделяет два ключевых момента, на которые следует обратить внимание во время собеседования.

Некоторые соискатели сталкиваются с трудностями даже в базовых требованиях на собеседованиях. «Я не могу сосчитать, сколько людей просто не понимают, как важно делать это правильно», — говорит Наваз.

Вот основные моменты, на которые нужно обратить внимание перед интервью:

явиться на собеседование вовремя;

проверить работоспособность камеры и звука перед началом онлайн-общения;

изучить информацию о людях и компаниях, с которыми будет проходить собеседование;

подобрать подходящую одежду;

отправить письмо с благодарностью после собеседования.

Ошибки в этих аспектах могут восприниматься как неуважение ко времени потенциального работодателя. Наваз утверждает: «Если вы не выделите свои сильные стороны должным образом, вы рискуете упустить свой шанс».

Собеседование предоставляет возможность подробно продемонстрировать свои навыки и достижения. Она рекомендует своим клиентам подготовить 20–30 примеров проектов, которыми они гордятся, как из профессиональной, так и из личной жизни.

Наваз заставляет своих клиентов найти их сильные стороны, которые подчеркиваются в этих примерах. Выбрать наиболее уместные для конкретной работы и оформить их в рассказ, половина которого посвящена проблеме, а другая половина — решению. постараться ярко представить эти истории на собеседовании.

Генеральный директор Glassdoor Кристиан Сазерленд-Вонг на собеседованиях любит задавать кандидатам один и тот же вопрос: «О какой работе вы мечтаете?» Кажущийся простым на первый взгляд, он помогает понять амбиции и стремления человека, а также обнаруживает главный тревожный звонок.