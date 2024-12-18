Начиная свой путь в инвестициях, Тесс Уоресмит совершила много ошибок и потратила много времени и средств, буквально вкладываясь в никуда. Поменяв стратегию, к 36 годам женщина стала миллионершей благодаря акциям и основала компанию Wealth with Tess, которая занимается финансовым образованием. Уоресмит поделилась с CNBC советами, которые помогут другим людям избежать подводных камней в инвестировании.

С 2010 года Уоресмит три года работала на круизном лайнере. Сначала — хай-дайвером и акробатом, а затем шопинг-гидом для отдыхающих. Это была хорошая возможность для девушки, которая только недавно выпустилась из колледжа, поскольку расходы на питание и проживание были покрыты за счет работы. Тогда Уоресмит решила использовать эту возможность как шанс сэкономить как можно больше.

Девушка копила деньги несколько лет, когда один из друзей на борту корабля посоветовал ей не просто хранить деньги в банке, а выгодно их вкладывать. Уоресмит прислушалась к рекомендации и начала действовать. Тогда ей особенно запомнился один подводный камень.

«Инвестируя в фондовый рынок, я очень боялась ошибиться, поэтому наняла финансового консультанта, и он принял множество неверных решений от моего имени, — говорит она. — Я платила более 2% комиссионных. Мне продали аннуитет, который больше подходит для людей за 50. А мне было 26».

Уоресмит рассказала, на чем стоит сосредоточиться тем, кто только начинает свой путь в инвестировании:

Просвещаться: «Трудно распознать тревожные сигналы, если нет базовых знаний»

Итак, девушка сделала то, что могли бы посоветовать многие эксперты: наняла профессионала. Но поскольку Уоресмит не слишком разбиралась в финансах, она не знала, что выбранный ею советник использовал неоптимальную стратегию от ее имени.

Трудно распознать «красные флаги», если у человека нет базовых знаний об инвестировании. Под «базовыми знаниями» Уоресмит имеет в виду хотя бы изучение одной-двух книг или прохождение курса. При этом не обязательно иметь докторскую степень по инвестированию или быть аналитиком.

Уоресмит не сразу поняла, что ее портфель отстает от рынка. Ее советник выбирал малоэффективные взаимные фонды, поэтому высокие комиссии уменьшали ее доходность. Вместо того чтобы установить фиксированную ставку, он взимал комиссию в размере 1% от стоимости ее портфеля, плюс 0,25% за использование его инвестиционной онлайн-платформы. Некоторые из выбранных ее советником активных взаимных фондов имели коэффициент расходов более 0,75%.

Позже Уоресмит поняла, что эта стратегия была направлена лишь на то, чтобы усложнить ситуацию. Затем был аннуитет — зачастую дорогостоящий финансовый инструмент, призванный обеспечить доход пенсионерам в обмен на единовременную выплату денег. Она вложила $20 тыс., которые так и не смогла вернуть.

«К 60 годам я бы получала пару баксов в месяц или что-то в этом роде, — говорит Уоресмит. — Это была большая ошибка. Никто не должен был мне продавать такую стратегию».

Быть проще: «Индексные фонды — отличный способ начать»

Поняв, что с нее взяли деньги за слишком сложный и неэффективный план, Уоресмит разорвала отношения со своим консультантом. Вместо того чтобы платить большие деньги консультанту за управление дорогими фондами, она открыла свой собственный счет и инвестировала в более бюджетные индексные фонды.

Преимущества такого способа инвестирования хорошо известны. Индексные фонды стремятся повторять показатели рыночного индекса, а не пытаются превзойти его. Хотя некоторым активным менеджерам удается превзойти рынок, подавляющее большинство терпит неудачи.

По данным Morningstar, за 10 лет около 29% активных фондов выжили и превзошли свой средний индексный аналог. Фонды, которые отслеживают популярные индексы, такие как S&P 500, дают инвесторам возможность ознакомиться с широким спектром акций и имеют очень низкие издержки.

«Индексные фонды — это отличный способ начать, понять основы фондового рынка и инвестировать свои деньги в действительно диверсифицированный и низкозатратный способ», — говорит Уоресмит.

Инвестирование является хорошей возможностью заработать дополнительные средства. Опрос, проведенный ранее для фонда SIFMA, показал, что многие родители считают, что их детям необходимо уметь инвестировать. Онлайн-симуляция «Фондовый рынок», помогает овладеть основами инвестиционной грамотности.