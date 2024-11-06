Опрос, проведенный для фонда SIFMA, показал, что многие родители считают, что их детям необходимо уметь инвестировать, но немногие из них уверены в том, что способны обучить этому, сообщает CNBC. «Фондовый рынок» — онлайн-симуляция, помогающая овладеть основами инвестиционной грамотности

Только 22% родителей «полностью уверены» в своей способности научить детей инвестировать, остальные считают, что этому должны учить в школе. 74% родителей заявили, что перевели бы своих детей в другую школу, если бы там предлагались курсы по финансовой грамотности и инвестициям.

По данным некоммерческой организации NextGen Personal Finance, курс по управлению личными финансами входит в учебную программу средней школы только в 26 штатах. Эксперты обеспокоены тем, что не обладая навыками финансовой грамотности, молодые инвесторы будут вкладываться в «акции-мемы», которые завоевывают популярность среди розничных инвесторов благодаря социальным сетям.

«В эпоху, когда можно открыть инвестиционный счет онлайн, как научить молодых людей ориентироваться в этом вопросе?» — говорит президент фонда SIFMA Мелани Мортимер. Данная организация поддерживает «Фондовый рынок» — онлайн-симуляцию, которая направлена на обучение основам инвестирования.

Студенты, недавно прошедшие программу, заявляют, что она помогла им больше узнать о компаниях, стоящих за продуктами, которые они покупают, а также о важности диверсификации. Ученик средней школы в Лос-Анджелесе Лэнс Роберт, отмечает, что благодаря программе он понял, что нужно покупать не только товар, но и компанию. По словам Роберта, это помогло его семье рассмотреть возможность инвестирования, как способа создания капитала.

Еще одним источником информации для развития данных навыков могут стать финансовые консультанты. Они способны научить молодых людей грамотно вкладывать деньги, что особенно актуально в периоды экономической нестабильности.

«Одна из самых важных вещей в такое тревожное время — это самообразование в вопросах финансов, а также образование ваших детей», — говорит сертифицированный специалист по финансовому планированию Стейси Фрэнсис, президент и генеральный директор Francis Financial в Нью-Йорке. Она советует превратить уроки финансирования в неформальные и веселые семейные дискуссии.

«Убедитесь, что о деньгах можно говорить и нет никаких табу, чтобы ваши дети приобрели навыки финансовой грамотности, которые необходимы им для того, чтобы быть успешными всю оставшуюся жизнь», — добавила она. По словам консультантов, получение ребенком практического опыта инвестирования является лучшей стратегией.

Специалист по финансовому планированию из Бостона Кэтрин Валега — основательница Green Bee Advisory и мать четверых детей, открыла специальные банковские счета для каждого из своих детей и советует поступить так же.

На таких счетах родители выступают в качестве опекунов, а дети являются бенефициарами до достижения совершеннолетия. До этого момента они могут наблюдать за тем, как со временем растут их доходы. По словам Валега, практический опыт также дает детям возможность обсудить с родителями, что такое инвестиции.

Ученица 8-го класса Селисии Хейнс участвовала в игре «Фондовый рынок» через свою школу в Бруклине. Теперь, по ее словам, вместо того чтобы просто хранить деньги в банке, можно пойти и вложить их, чтобы получить какой-то процент и приумножить доход.

Ранее аналитики выяснили, насколько жители России осведомлены о возможностях получения дополнительных средств на общедомовые нужды. Опрос был проведен в октябре 2024 года среди 1,5 тыс. собственников жилой недвижимости, проживающих в многоквартирных домах. Исследование провело АО «Оператор информационной системы».