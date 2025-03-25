Эксперт по счастью, спикер, дизайнер и автор книг Стефани Харрисон является основательницей The New Happy, организации, продвигающей новую философию счастья. Она провела десятилетия, изучая науку благополучия, и получила сотни сообщений типа: «Я потрясен», «Я всего лишь один человек. Я ничего не могу сделать», «Я хочу сдаться». Эксперт рассказала CNBC как бороться с чувством беспомощности и безнадежности.

Харрисон заметила, что одно и то же чувство выражается снова и снова, но никогда никак не обозначается. «Деморализация, — объясняет она. — Хотя одно слово не может изменить все, оно может заставить нас начать».

Когда люди не могут описать свои эмоции, когда они кажутся дикими, запретными и неуправляемыми — это может привести к сильному чувству стыда и желанию изолировать себя. Маркировка чувств помогает человеку регулировать эмоциональную реакцию, устанавливать связь с сообществами и исцеляться.

Деморализация характеризуется двумя основными переживаниями:

Беспомощность: «Я не могу справиться с тем, что происходит в моей жизни».

«Я не могу справиться с тем, что происходит в моей жизни». Безнадежность: «Нет смысла пытаться, потому что ничего не изменится».

Эти два состояния, по словам Харрисон, глубоко связаны. Они усиливают друг друга, пока человек не окажется в состоянии экзистенциального отчаяния и изоляции. Обычно это происходит так:

Происходит нечто сложное.

Человек пытается решить проблему, но не может. Это превышает его текущий уровень навыков преодоления.

Становится стыдно, и человек постепенно теряет уверенность в себе.

Ему трудно просить о помощи, потому что мы живем в культуре, которая говорит людям, что они должны справляться с проблемами самостоятельно.

Ему кажется, что он никогда не сможет решить эту проблему.

Он переживает кризис смысла и приходит к убеждению, что нет никакой надежды на лучшее будущее. Человек можете сдаться.

В итоге он становится оторванным от окружающих, что делает исцеление невозможным.

Деморализацию часто путают с депрессией. Однако исследования показали, что они отличаются. Она часто появляется первой, как предупреждающий знак.

Хотя в основном это изучалось на людях, столкнувшихся с личными проблемами, такими как тяжелые или неизлечимые заболевания, Харрисон считает, что сегодня человечество переживает эпидемию деморализации из-за социальных проблем.

От климатического кризиса до экономической нестабильности люди сталкиваются с проблемами, которые кажутся большими и неразрешимыми. В любой момент они могут ударить по человеку лично, как это произошло с тысячами людей, оставшихся без крова из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Или с десятками тысяч федеральных служащих, уволенных без предупреждения, потерявших работу, цель и возможность обеспечивать свои семьи.

Условия для этой эпидемии созрели, утверждает эксперт. Она подробно описала это в своей книге: «мы живем в мире, который поставил на первое место и возвысил капиталистические, индивидуалистические ценности, отрывая нас от наших отношений и поощряя эгоизм как путь к личному счастью».

2 способа «реморализации» себя

Деморализация заставляет людей отступать, все дальше и дальше от того, в чем они больше всего нуждаются: друг от друга. Вместо этого нужно:

1. Общаться с людьми и опираться на них

Спираль деморализации можно остановить, если кто-то появится и поможет человеку справиться. Это может быть терапевт, коллега, друг или член семьи — любой, кто скажет: «Это выглядит сложным. Могу ли я помочь тебе понять, как с этим справиться?». Всем нужны другие люди, которые будут делиться своими идеями, сидеть рядом, когда человек в замешательстве, подбадривать его, а также поднимут его, когда он упадет.

Люди часто говорят, что у них нет компании. «Я полностью понимаю, что это естественное следствие культуры Old Happy — которая учит нас, что мы недостаточно хороши, что мы должны конкурировать, что мы всегда должны преуспевать и достигать (социально приемлемыми способами), и что мы не можем полагаться ни на кого, кроме себя», — говорит Харрисон.

Она советует начать с того, чтобы просто собрать вместе нескольких друзей или коллег с намерением прийти друг к другу на помощь.

2. Принять меры и предложить помощь

«Деморализация самовоспроизводится, — заявляет эксперт. — Вы чувствуете себя беспомощным, поэтому вы бездействуете, из-за чего вы чувствуете себя беспомощным, и из-за этого действовать становится труднее».

По ее словам, когда человек чувствует себя беспомощным, это знак того, что нужно больше помогать. Она утверждает, что это то, что разрывает цикл и показывает людям, что у них действительно есть огромная сила изменить чей-то день к лучшему.

Харрисон советует начать с малого. Она рекомендует заставить кого-то улыбнуться, сделать комплимент или отправить смешное видео. По ее словам, любой акт помощи может повлиять на другого человека, и свидетельствование этого в конечном итоге поможет самому человеку.

«Затем перейдите на следующий уровень, — говорит эксперт. — Подумайте о проблеме, которая вас волнует». Например:

бедность;

психическое здоровье;

демократия;

расизм;

эксплуатация рабочих;

образование;

здравоохранение.

Для этого она советует ввести в поисковике запрос: [Проблема] + [ город/страна] + организация. Это, по словам Харрисон, должно направить человека к организациям, которые проделали тяжелую работу по определению миссии, созданию структуры, построению отношений и доступу к ресурсам. «Им нужны руки — ваши руки, — утверждает эксперт. — Отправьте им письмо».

«Привет, я [Имя]! Я живу в [Город] и увлечен решением/защитой [проблемы]. Я хотел бы отдать свое [время, навыки и/или деньги] вашей организации, чтобы помочь вам достичь ваших целей. Могу ли я как-то принять участие?», — проводит пример Харрисон.

Реморализация себя — умение преодолевать трудности, это навык, которому люди учатся, проявляя себя в трудные моменты, радуясь, когда что то удается, и создавая системы, поддерживающие надежду. При правильных условиях преодоление трудностей приводит к уверенности, росту и смыслу.

«Общество, полное деморализованных людей, не может сделать мир счастливее. Но мир, состоящий из людей, которые каждый день стремятся к деморализации друг друга, уже создает его», — заключает эксперт.

Для молодых одиноких людей в возрасте 18–24 лет дружба может быть ключевым фактором счастья, согласно исследованию. Несмотря на то что это большая и растущая группа, одинокие люди этого возраста ранее недостаточно изучались в исследованиях счастья. Теперь, учитывая, что почти 41% взрослых американцев в возрасте от 18 до 29 лет считают себя одинокими, ученые исследуют факторы, способствующие их счастливой жизни.