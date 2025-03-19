Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One показывает, что для молодых одиноких людей в возрасте 18–24 лет дружба может быть ключевым фактором счастья. Несмотря на то что это большая и растущая группа, одинокие люди этого возраста ранее недостаточно изучались в исследованиях счастья. Теперь, учитывая, что почти 41% взрослых американцев в возрасте от 18 до 29 лет считают себя одинокими, ученые исследуют факторы, способствующие их счастливой жизни.

Под руководством Лизы Уолш из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) команда исследователей проанализировала данные опроса среди 1073 одиноких людей в возрасте от 18 до 24 лет, сосредоточив внимание на пяти ключевых факторах, влияющих на уровень счастья. Эти факторы включают удовлетворенность дружбой, удовлетворенность семейными отношениями, самооценку, невротизм (склонность испытывать негативные эмоции) и экстраверсию (склонность быть общительным и активным в социальной среде).

Для анализа данных исследователи применили метод латентного профиля (LPA), который представляет собой статистический инструмент для выявления скрытых подгрупп и определения их общего благополучия. В результате применения этого метода они выделили пять различных групп.

Очень счастливы (11%). Были охарактеризованы высоким уровнем удовлетворенности как в дружбе, так и в семье, а также высокой самооценкой и уровнями экстраверсии, при этом с очень низким уровнем невротизма.

Относительно счастливы (27%). Также имели высокие показатели в области дружеских и семейных отношений, самооценки и экстраверсии, но их уровень невротизма был немного выше по сравнению с первой группой.

Люди со средним уровнем счастья (38%). Группа со средней удовлетворенностью в семейных отношениях, самооценке и экстраверсии, низкой удовлетворенностью, дружбой и пониженным уровнем невротизма.

Несчастные (15%). Очень низкий уровень удовлетворенности семейной жизнью, низкая самооценка и экстраверсия, но высокий уровень невротизма, хотя их дружеские связи оставались довольно стабильными.

Очень несчастные (9%). Эта группа включала людей с наименьшим уровнем удовлетворенности как в дружбе, так и в семье, самой низкой самооценкой, экстраверсией, и высоким уровнем невротизма.

Одним из ключевых выводов исследования стало то, что удовлетворение дружбой является значимым фактором, влияющим на счастье одиноких молодых людей. Хотя поддержка семьи также имеет свое значение, дружеские связи оказывают большее влияние на общий уровень удовлетворенности жизнью.

Также было выявлено, что наличие лучшего друга играет крайне важную роль. У тех, кто не имел близкого друга, риск оказаться в группе наиболее несчастных людей был значительно выше. Это подчеркивает, что качество дружеских отношений важнее количества знакомых для эмоционального благополучия.

Стоит отметить, что женщины оказывались в категории менее счастливых людей, чаще, чем мужчины.

Исследователи сделали вывод, что 37,9% одиноких молодых людей воспринимают свою жизнь как относительно счастливую, тогда как 23,7% чувствовали себя несчастными. Эти данные ставят под сомнение распространенное заблуждение, что одинокие люди в большинстве своем несчастны. Во-вторых, одинокие люди, сталкивающиеся с трудностями в одной сфере, могут компенсировать их за счет достижений в других областях, что позволяет им достигать счастья.

К примеру, высокий уровень невротизма в большинстве случаев связан с более низким уровнем счастья, однако люди, обладающие крепкой дружбой, компенсируют этот негативный эффект.

Тем не менее это исследование имеет ряд ограничений. Поскольку оно было проведено в поперечном формате (то есть данные были собраны в определенный момент времени), оно не может определить причинно-следственные связи. Это означает, что неясно, объясняются ли крепкие дружеские отношения причиной счастья или, наоборот, более счастливые люди просто привлекают больше друзей.

Недавнее исследование показало, что проэкологическое поведение, например, уборка мусора, сокращение отходов или использование экологически чистого транспорта, повышает уровень счастья и чувство смысла. Этот эффект был таким же сильным, как и участие в мероприятиях, специально предназначенных для улучшения благополучия, таких как хобби или уход за собой.