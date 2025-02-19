Для достижения долголетия и хорошего здоровья ключевую роль играет питание и его качество, утверждает Вальтер Лонго, директор Института долголетия Школы геронтологии Леонарда Дэвиса при Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Он отмечает, что «некоторые изменения в рационе оказывают более значительное влияние, чем предполагалось».

Лонго исследовал долголетие в Италии почти 20 лет начиная с 1989 года. Проводя эксперименты на животных, таких как мыши, он с коллегами выяснил, что определенные диеты способны восстанавливать клетки, снижать воспалительные процессы и улучшать результаты лечения рака, включая химиотерапию.

«Данные о людях начинают говорить о том, что это, вероятно, актуально и для них. Однако нужны дополнительные клинические испытания для понимания механизмов в человеческом организме», — отмечает он. Лонго утверждает, что правильное питание может способствовать долголетию, и даже снижать риск развития рака.

Соблюдение двух конкретных диет может заметно улучшить здоровье и привести к увеличению жизни.

1. Диета, имитирующая голодание

Диета разработана самим Лонго, поскольку он является директором Института долголетия при Школе геронтологии Леонарда Дэвиса в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Эта диета, известная как FMD (Fasting Mimicking Diet), представляет собой пятидневный план питания, который отличается высоким содержанием ненасыщенных жиров и низким уровнем белков и углеводов.

Соблюдая эту диету, Лонго рекомендует практиковать голодание в течение 12 часов в день, что включает прием пищи, например, с 8 утра до 8 вечера. Таким образом, вечернее время до следующего утра становится периодом голодания. Для пациентов с онкологическими заболеваниями он советует увеличить это время голодания до 14 часов в день с пятидневным интервалом.

Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в JAMA Oncology, женщинам с раком молочной железы, которые голодали 13 часов или больше, представлялся меньший риск рецидива заболевания по сравнению с теми, кто этого не делал.

Он отмечает, что соблюдение диеты FMD всего два-четыре раза в год может принести значительные преимущества тем, кто придерживается стандартной американской диеты.

2. Диета долголетия

Диета долголетия основана на разнообразных принципах, в первую очередь заимствованных из окинавской и средиземноморской диет. Эта концепция подразумевает, что повседневное питание должно состоять в основном из веганских продуктов, с низким содержанием фруктов, но с акцентом на разнообразные овощи. Важной частью рациона являются орехи, цельные зерна, такие как коричневый рис и киноа, а также бобовые. Лонго рекомендует включать рыбу в рацион 3–4 раза в неделю.

Он подчеркивает, что хотя белок важен для здоровья, его количество не должно превышать рекомендуемую суточную норму, а потребление сыра должно быть минимальным. Что касается продуктов животного происхождения, Лонго советует избегать красного и белого мяса, в том числе курицу и индейку, и в целом ограничить потребление продуктов животного происхождения.

Основатель Moment Physical Therapy and Performance Энди Фата-Чан работает физиотерапевтом и фитнес-тренером. По его словам, клиенты часто спрашивают у него, что можно сделать, чтобы сохранить свое тело молодым и здоровым. Он поделился одним упражнением, которое способствует долголетию.