Основатель Moment Physical Therapy and Performance Энди Фата-Чан работает физиотерапевтом и фитнес-тренером. По его словам, клиенты часто спрашивают у него, что можно сделать, чтобы сохранить свое тело молодым и здоровым. Он поделился с CNBC одним упражнением, которое способствует долголетию.

С возрастом люди естественным образом теряют силу, диапазон движения и гибкость, что может привести к скованности, дискомфорту и повышенному риску травм. Поэтому подвижность имеет решающее значение для долгосрочного облегчения боли и общего долголетия.

Любой эксперт по фитнесу скажет, что для долголетия подходит «Лучшая в мире растяжка». Фата-Чан заявляет, что это движение всего тела может улучшить подвижность, задействовать различные группы мышц и поддерживать тело в отличной форме с возрастом.

Чтобы сделать лучшую в мире растяжку нужно начать с положения высокой планки. Держать руки необходимо прямо под плечами, а тело — прямой линией от головы до пяток. Далее нужно сделать шаг правой ногой вперед и отставить ее за пределы правой руки, формируя глубокий выпад, объясняет эксперт. Затем он рекомендует убедиться, что переднее колено остается на одной линии с лодыжкой.

«Вытяните правую руку вверх, поверните туловище вправо, вытягивая руку к потолку. Следите за рукой глазами, чтобы улучшить подвижность позвоночника. Верните руку на землю. Опустите правую руку обратно и положите ее на внутреннюю сторону передней ноги. Выпрямите переднюю ногу. Слегка переместите вес назад, чтобы растянуть подколенное сухожилие. Задержитесь на 10 секунд, затем вернитесь в выпад. Поменяйте сторону», — указывает Фата-Чан.

По его словам, эта растяжка не только дает потрясающие ощущения, но и имеет научное обоснование. Согласно исследованиям, динамическая растяжка более эффективна, чем статическая, для повышения гибкости и подготовки мышц к упражнениям.

Для достижения наилучших результатов следует выполнять эту растяжку от пяти до десяти повторений на каждую сторону, удерживая каждую позицию в течение нескольких секунд. «Постарайтесь немного глубже опуститься в выпад, вращаясь, чтобы со временем улучшить свою подвижность», — говорит эксперт.

Выполняя эту растяжку ежедневно, человек начнете замечать:

Улучшение гибкости бедер: тугоподвижность бедер является распространенной проблемой, которая может привести к повышенному напряжению в пояснице.

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динамичные движения стимулируют приток крови к мышцам, что способствует восстановлению и уменьшает воспаление. Улучшение здоровья суставов: полная амплитуда движений в суставах способствует выработке синовиальной жидкости, которая смазывает и защищает хрящ.

«Помните, что, хотя эта растяжка отлично подходит большинству людей, она не для всех, — отмечает Фата-Чан. — Если у вас есть проблемы со здоровьем, сначала проконсультируйтесь с врачом».

Для многих не секрет, что наличие в жизни спорта положительно влияет на многие факторы. Ранее исследование установило, что даже кратковременные занятия простыми упражнениями могут увеличить кровоток в префронтальной коре — области мозга, отвечающей за важные когнитивные процессы, такие как принятие решений, память и внимание. Это открытие может способствовать разработке простых программ физической активности, которые улучшат функционирование мозга, особенно у детей, которые часто ведут более сидячий образ жизни.