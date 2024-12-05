Когда люди пытаются следить за расходами, они часто заносят финансы в электронную таблицу, отслеживают траты и составляют строгий план. Сертифицированный преподаватель по личным финансам Дана Миранда утверждает, что такое ведение бюджета может быть «токсичным». Она рассказала CNBC как уйти от преобладающего подхода к управлению своими деньгами.

«Культура бюджетов — это доминирующий подход к деньгам, который основан на ограничении, стыде и жадности, — сказала эксперт, сравнив это с культурой диет. — Исследования в области составления бюджета показывают, что такого рода ограничения не работают».

По ее словам, у людей часто не получается придерживаться строгой системы, поэтому они начинают чувствовать себя неудачниками. В результате этого они будут испытывать стыд из-за невозможности достичь поставленных целей.

Тем не менее многие специалисты по финансовому планированию утверждают, что создание бюджета — это лучшее, что человек можете сделать для улучшения материального положения.

Поэтому Миранда привела в пример исследование 2018 года, проведенное учеными из Университета Миннесоты. Они не получили достаточных доказательств того, что составление бюджета помогает достичь долгосрочных финансовых целей. Кроме того, исследователи выяснили, что подобное планирование может повысить уровень тревожности.

Шейда Изабель Элми, руководитель исследовательской программы в Институте Аспена, рассказала, что составление бюджета может быть особенно сложным для семей с низким и средним уровнем дохода. Это связано с тем, что у них чаще всего нестабильные доходы и более низкие зарплаты, которые нелегко регулировать с помощью строгого, предписанного бюджета.

По мнению Миранды, токсичность бюджетирования проистекает из капиталистической культуры, ориентированной на то, чтобы зарабатывать больше денег и накапливать активы, а не фокусироваться на качестве жизни человека. Вместо того, чтобы экономить и откладывать деньги, она рекомендует в качестве альтернативы «интуитивные траты».

«Это интуитивный или осознанный подход к расходам и использованию своих денег. Вместо того чтобы составлять план, куда пойдет каждый доллар, и пытаться придерживаться его, награждая или наказывая себя, — относитесь к тратам более осознанно, момент за моментом», — говорит она.

Миранда признала, что принять такой образ мышления нелегко. При этом она отметила, что люди должны начать больше доверять себе. Отвечая на вопрос о риске перерасхода средств, эксперт заявила, что брать кредитные карты — это нормально. Несмотря на то, что это спорный вопрос, она считает, что иметь долг не всегда «этически неправильно» или «разрушительно», как это принято считать в обществе.

Однако если человек не будет ежемесячно погашать задолженность по кредитной карте, это может дорого обойтись: возникнет дополнительный долг, увеличится сумма выплат и пострадает кредитная история.

Еще один способ избежать необдуманных трат — раз в две недели устраивать себе «день денег», говорит Миранда. Это способ автоматизировать управление средствами, чтобы не испытывать постоянный денежный стресс. Во время «денежной даты» человек может проверить, как его расходы влияют на различные сферы жизни, и расставить приоритеты.

В рамках этой практики человек может создать «денежную карту», которая поможет упорядочить цели, финансовые обязательства и ресурсы, к которым он имеет доступ. По словам Миранды, карта должна быть гибкой. Например, если изначально планировалось, что 10% денег будут ежемесячно откладываться на пенсионные накопления, но потом человек понял, что лучше потратить эти деньги сейчас, он может сделать это с помощью «карты денег».

«Можно менять ее так, как вам удобно. Это поможет увидеть свою финансовую ситуацию, чтобы вы могли понять последствия принимаемых решений, — говорит она. — Можете быть уверены, что у вас всегда есть понимание того, как складывается ваша финансовая ситуация, чтобы было легче принимать осознанные решения о расходах в повседневной жизни».

Ранее эксперт по поведенческим финансам Брэд Клонц заявил, что заработать состояние и обеспечить себя на всю жизнь можно даже на самой обычной работе. Эксперт убежден: чтобы стать богатым, одной финансовой грамотности мало. По его словам, одной из самых больших проблем является то, что люди тратят больше, чем зарабатывают.