Заработать состояние и обеспечить себя на всю жизнь можно даже на самой обычной работе, уверен эксперт по поведенческим финансам Брэд Клонц. Разграничение мышления богатого и бедного может помочь любому человеку стать миллионером.

Финансовая психология привлекла Клонца после того, как в начале 2000-х годов лопнул технологический пузырь. Американец попробовал свои силы в биржевой торговле, увидев пример своего друга, который за год заработал более $100 тыс. Но его ждал огромный провал: рынок рухнул, и его инвестиции испарились. Тогда ему пришла в голову мысль выяснить, почему это был большой риск и как в будущем вести себя по-другому .

Сегодня Клонц — психолог, сертифицированный специалист по финансовому планированию и эксперт в области поведенческих финансов. По его мнению, именно психологические факторы — одно из самых больших препятствий на пути к финансовому успеху.

Новая книга Клонца «Начни мыслить богато: 21 суровая правда, которая приведет тебя от безденежья к финансовой свободе», написанная в соавторстве с предпринимателем Адрианом Брамбилой, призвана разрушить ментальные барьеры, стоящие на пути к финансовой свободе.

В своем произведении психолог рассказал об этих «суровых истинах» и о том, почему, с его точки зрения, даже люди, работающие в «Макдоналдсе», могут стать миллионерами, изменив свой образ мышления.

Эксперт убежден: чтобы стать богатым, одной финансовой грамотности мало. Как считает Клонц, две самые большие проблемы — что люди тратят больше, чем зарабатывают, а также не экономят и не инвестируют в будущее. Психолог рассказывает, что еще не встречал взрослого человека, который бы не знал, что он должен это делать.

Самое большое препятствие — денежные сценарии. Большинство людей не осознают свои убеждения, связанные с деньгами. И есть целый процесс, который поможет им в этом. Частично он заключается в изучении личных финансовых «горячих точек»: первого опыта использования денег или примеров родителей, бабушек и дедушек. Люди склонны повторять модель поведения, которую видели в своей семье, или делать противоположные вещи.

«Я был на мели, мой соавтор был на мели, наши семьи были на мели, многие люди были на мели. Мы проводим черту между безденежьем, которое, надеюсь, является временным состоянием, и мышлением бедных, из-за которого вы останетесь без денег навсегда», — объяснил Клонц.

При этом, как уточнил эксперт, мышление не напрямую связано с деньгами. Есть люди, которые зарабатывают шестизначные суммы и даже больше того, но и у них мышление бедного человека. Есть много случаев, когда люди выигрывают в лотерею, получают крупный спортивный или музыкальный контракт, а потом внезапно деньги кончаются.

«Почему так происходит? У них мышление бедных. В этом и заключается наше различие», — заключил Клонц. Вне зависимости от социально-экономического положения люди могут выбраться из бедности, если примут богатый образ мышления. По его словам, «богатое мышление» — это правильный подход к жизни и деньгам.

Некоторые из «суровых истин» идут вразрез с человеческими природными установками. У людей должна быть ориентация на будущее. «Бедный» менталитет — это сосредоточенность на настоящем без мыслей о будущем. А если нет четкого видения будущего, люди не будут экономить, инвестировать и жить по средствам. «Богатый» менталитет предполагает, что человек владеет своим временем, а не материальными благами. А бедняк, по мнению авторов книги, склонен менять время на вещи.

Клонц приводит пример: «Я хочу эту модную машину. Я готов работать дополнительные 10 часов в неделю, чтобы ездить на этой машине». Проблема в том, что такое мышление распространяется на все: «Я куплю самый большой дом, который смогу позволить, куплю самую красивую одежду, самые крутые часы». И в таком случае у людей нет никакого собственного капитала: они ничего не копят.

При этом «богатый» образ мышления выглядит следующим образом: «Как я могу иметь в распоряжении как можно больше времени?» Об этом можно размышлять как о выходе на пенсию, когда больше не нужно работать, чтобы обеспечить свою жизнь. Люди с мышлением богатых ориентированы на будущее и откладывают все, что они получают, чтобы в будущем получить в распоряжение время и в конечном итоге обеспечить себя на всю жизнь.

«Вера в то, что богатые люди много тратят, может быть одним из самых разрушительных представлений о деньгах в истории», — говорит Клонц. Он проводил исследования на эту тему. В одном случае была рассмотрена группа людей, каждый из которых обладал капиталом около $11 млн. У остальных участников капитал был около $500 тыс.

Результаты показали, что у людей из первой группы было почти в 18 раз больше денег, но при этом на дом, отпуск, часы или машины они тратили всего в два раза больше, чем участники второй группы, хотя имели возможность тратить в 18 раз больше. У самых богатых людей преобладает денежный сценарий бдительности, то есть убежденности в том, что важно экономить.

Те же, кто больше всего тратят, связывают деньги со статусом. У них более низкий доход, меньше капитал. Чаще всего это выходцы из более бедных семей. Это установка в духе «доказать миру, что я могу добиться успеха», но чаще всего человек так и остается на мели, отметил Клонц.

По его словам, чтобы стать богаче, первое, что должны сделать люди, — это смириться с суровой реальностью: политическая партия не спасет своего члена, корпорация не позаботится о своем сотруднике, а бедными людей делают их установки о деньгах.

«Все это в разной степени призвано помочь перейти от внешнего контроля к внутреннему: те результаты, которых я достигаю в жизни, завязаны на моих действиях. Это итог того, что я делал или не делал, чего не знал. Это сложный образ мышления, — говорит он. — Вам нужно проснуться и понять, что ваша финансовая свобода не зависит от того, кто является президентом. Никто не сделает вас финансово свободным».

Когда у человека с финансовым мышлением богатого появляется $1, он не тратит его, а откладывает определенный процент на достижение финансовой свободы. Можно работать в «Макдоналдсе» всю жизнь и стать миллионером, если человек имеет такое мышление.

Сумма процента, который нужно откладывать, зависит от того, насколько богатым хочет быть человек и как быстро достичь этой цели. Некоторые эксперты по личным финансам советуют откладывать и инвестировать не менее 10% от всего заработка. Но Клонц выступает за 30%, чтобы наверняка достичь цели быстрее.

Откладывать треть от дохода будет легко тем, кто еще не устроился на работу. Остальным будет сложнее, и им придется сократить расходы. «Мы постоянно слышим, что люди не могут позволить себе инвестировать. Это полная чушь. Могут», — уверен Клонц.

Эксперт изучил среднюю сумму, которую американцы тратят на аренду жилья, машины, бьюти-услуги и алкоголь. Средняя плата наемного жилья составляет $2 тыс., с соседом по комнате — $1 тыс. Только за счет этого, если инвестировать разницу, через 25 лет в распоряжении человека будет $1,3 млн. А если соседей было бы трое, то сумма выросла бы до $2 млн. Если же человек начнет ездить на автобусе и перестанет пить алкоголь — $2,8 млн за 25 лет.

Бернадетт Джой — генеральный директор Crush Your Money Goals, компании по обучению личным финансам, предложила четыре стратегии управления личными сбережениями для тех, кто хочет разбогатеть. Как финансовый тренер, она помогла тысячам людей избавиться от долгов, научиться управлять деньгами и начать инвестировать.