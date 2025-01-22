По словам детского психолога Бекки Кеннеди, идеальных мам и пап не бывает, но большинство «хороших родителей» придерживаются двух конкретных установок, чтобы вырастить уверенных в себе и хорошо адаптированных детей. Она рассказала об этих стратегиях поведения в беседе с CNBC.

Во-первых, они сосредоточены на собственном личностном росте как родителя так же, как и на росте своих детей. Во-вторых, они избегают излишнего осуждения своих детей. Кеннеди считает, что хороший родитель в ситуации с детьми включает любопытство, а не оценивание.

По словам психолога, которая сама является матерью троих детей, любопытство помогает родителям не делать скоропалительных суждений о своих детях и не сомневаться в собственном воспитании.

Если ребенок постоянно попадает в неприятности за то, что подрался одноклассников на перемене, даже если родители учили его не бить других, легко предположить худший сценарий: ребенок «плохой», и родитель не справляется со своей ролью. Но скорее всего детей беспокоит какая-то вещь, которая заставляет их проявлять нехарактерное для них насилие.

Если родители проявят более любознательный подход, они с большей вероятностью поймут, что стоит за поведением ребенка, и смогут устранить первопричину. «”Интересно, почему мой ребенок бьет одноклассников?” Как только вы произносите слово “интересно”, вы не можете осуждать, потому что вы думаете и представляете себе всю эту картину», — говорит Кеннеди.

По словам эксперта, такой подход вместо поспешного критического суждения помогает строить и поддерживать крепкие, доверительные отношения с детьми, не позволяя ребенку «срываться с крючка».

«Хороший родитель сможет стать самым верным лидером для своего ребенка — этому в равной степени способствуют как очень твердые границы и родительский авторитет, так и теплая, подтверждающая связь», — говорит она.

Быть достаточно открытым для того, чтобы задуматься о собственном поведении, мотивах и ожиданиях в качестве родителя, может быть непросто. Но, по мнению детского психолога Товы Кляйн, это необходимая часть обучения тому, как воспринимать себя и своего ребенка как отдельных людей, чтобы дать ему поддержку, необходимую для того, чтобы стать уверенным взрослым.

«Это действительно ключевая часть воспитания детей: Можем ли мы видеть их такими, какие они есть, принимать их такими, какие они есть? — сказала Кляйн. — Это очень важно для того, чтобы помочь ребенку стать достойным человеком, который может справиться с собой и быть уверенным в себе».

Морин также заявляет, что ключ к воспитанию психически сильных детей — не оградить их от всех проблем, а научить их справляться с трудностями. В своей книге «13 вещей, которые не делают психически сильные родители» эксперт объясняет, что желание защитить ребенка от дискомфорта вполне естественно. Ранее она поделилась одним из лучших способов укрепить психику ребенка.