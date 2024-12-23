Психотерапевт, клинический социальный работник и преподаватель Северо-Восточного университета Эми Морин заявляет, что ключ к воспитанию психически сильных детей — не оградить их от всех проблем, а научить их справляться с трудностями. Эксперт поделилась CNBC одним из лучших способов укрепить психику.

В своей книге «13 вещей, которые не делают психически сильные родители» эксперт объясняет, что желание защитить ребенка от дискомфорта вполне естественно. Но когда родители берут на себя ответственность за управление чувствами ребенка, они непреднамеренно лишают своих детей возможности развить важные навыки, позволяющие справляться с жизненными взлетами и падениями.

Вместо того чтобы учиться самостоятельно справляться с разочарованием или фрустрацией, дети учатся полагаться на других, чтобы эти тяжелые чувства прошли. Ребенку необходимо позволять брать на себя ответственность за свои эмоции.

Детям нужна возможность практиковаться в преодолении некомфортных эмоций. Поэтому необходимо давать им советы, но при этом не делать всю работу за них. Позволяя детям брать на себя ответственность за свои чувства, родители формируют из них сильных, способных личностей.

Морин также рассказала, чего следует избегать. Она отмечает, что не нужно становиться «эмоциональным менеджером» ребенка. Чрезмерное управление эмоциями часто начинается с благих намерений, но быстро превращается в модель поведения, от которой трудно отказаться, и это вредит психическому здоровью детей в долгосрочной перспективе.

Дети, которые не научились регулировать эмоции самостоятельно, чаще страдают от тревожности, импульсивности и даже социальных проблем, показывают исследования.

Вот какие ошибки совершает родитель в роли «эмоционального менеджера»:

Делает все возможное, чтобы отвлечь ребенка, когда он расстроен, — шутит или дарит ему особое угощение. Хотя это и дает кратковременный эффект, но учит ребенка избегать неприятных эмоций вместо того, чтобы справляться с ними;

Вклинивается в ситуацию, чтобы успокоить ребенка. Хотя успокаивать ребенка — это часть родительских обязанностей, постоянное вмешательство может помешать ему научиться приемам самоуспокоения;

Вмешивается слишком рано. Если ребенок выражает недовольство во время игры или совершает ошибку, не стоит спешить вмешаться прежде, чем у него появится шанс разобраться в ситуации. Это может помешать детям развить навыки решения проблем.

Наличие сильных навыков эмоциональной регуляции не означает, что дети не будут испытывать грусть, злость или разочарование. Но они лучше подготовятся к тому, чтобы самостоятельно справляться с жизненными трудностями. Они получат такие преимущества, как:

Лучшие навыки решения проблем: Детям будет проще оставаться спокойными под давлением, что поможет им ясно мыслить и эффективно решать проблемы;

Детям будет проще оставаться спокойными под давлением, что поможет им ясно мыслить и эффективно решать проблемы; Более крепкие отношения: Они будут чаще выражать свои чувства здоровыми способами и лучше понимать, что чувствуют их друзья, что позволит им легче находить общий язык и научит их строить более крепкие дружеские отношения;

Они будут чаще выражать свои чувства здоровыми способами и лучше понимать, что чувствуют их друзья, что позволит им легче находить общий язык и научит их строить более крепкие дружеские отношения; Повышение успеваемости: Исследования показали, что эмоциональная регуляция связана с более высокой производительностью и успехами в классе;

Исследования показали, что эмоциональная регуляция связана с более высокой производительностью и успехами в классе; Снижение риска возникновения расстройств: Согласно исследованиям, если дети рано учатся справляться с сильными чувствами, то у них меньше вероятности развития тревоги или депрессии в дальнейшем.

Помочь ребенку управлять своими чувствами — это не значит быть «безразличным» родителем. Речь идет о том, чтобы поддержать ребенка и поверить в его способность справиться с эмоциональными перепадами, которые преподносит жизни. Отпуская контроль и позволяя ребенку смотреть в лицо своим эмоциям, родитель помогает ему развивать ту внутреннюю силу, которая обеспечит ему успех во всех сферах жизни.

Вот как это сделать:

Моделировать здоровые навыки преодоления трудностей

Дети учатся, наблюдая за окружающими их взрослыми. Когда родитель чувствует себя подавленным, ему нужно показать ребенку, как с этим справляться. Демонстрация привычек поможет им лучше понять эмоции и покажет, что они могут взять свои чувства в свои руки.

Нормализировать сложные чувства

Для этого необходимо убедиться, что ребенок знает, что грустить, злиться или бояться — это нормально. Вместо того чтобы считать эти эмоции «плохими», детей нужно научить воспринимать их как сигналы. Можно сказать ребенку, что это нормально — чувствовать грусть, когда что-то идет не так, как хочется.

Поощрять решение проблем

Когда ребенок сталкивается с эмоциональным препятствием, не нужно спешить решать его за него. Вместо этого нужно направить эмоции в необходимое русло. Для этого можно попробовать сказать: «Я вижу, что ты сейчас очень расстроен. Как ты думаешь, что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию?» Возможно, поначалу у детей не будет всех ответов, но со временем они придут к этому.

Обучать эмоциональным навыкам

Нужно помочь ребенку создать набор эмоциональных навыков, чтобы управлять чувствами. В зависимости от его возраста и предпочтений это может быть глубокое дыхание, рисование, ведение дневника или короткая прогулка. Для того, чтобы техники стали привычными, эксперт советует практиковать их вместе.

Признавать чувства, одновременно обучая социально приемлемому поведению

Когда ребенок переживает срыв, можно признать его эмоции, сохраняя при этом границы поведения. Если он мешает или обижает других, можно сказать ему, что нормально чувствовать себя расстроенным, но не нормально — вести себя так.

После этого стоит перенаправить ребенка на методы преодоления проблем, над которыми дети работали. Например: «Я вижу, что ты сейчас расстроен. Это нормально. Как ты думаешь, какое средство могло бы помочь?». Такой подход демонстрирует сочувствие и одновременно укрепляет независимость детей.

Признавать и хвалить успехи ребенка

Когда родитель замечает, что ребенок самостоятельно справляется со своими эмоциями, это необходимо отметить. Например: «Мне нравится, как ты сделал перерыв, когда злился» или «Я рад, что ты смог сказать мне, что нервничаешь из-за этого теста. Отлично». Положительное подкрепление очень помогает им продолжать в том же духе.

Родители часто задаются вопросом, правильно ли они поступают по отношению к своим детям. Ранее эксперт по воспитанию детей Марго Мачол Бисноу опросила молодых предпринимателей и их родителей, чтобы узнать о их воспитании. Она рассказала, что большинство родителей проделали огромную работу, но многие признались, что если бы можно было вернуться в прошлое, они бы поступали иначе.