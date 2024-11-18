СК «Росгосстрах» и «Автокод» провели репрезентативный опрос среди 1,2 тыс. граждан старше 18 лет и выяснили, довольны ли россияне своими автомобилями и с какими сложностями столкнулись при их эксплуатации. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Исследование показало, что каждого пятого россиянина (20%) не устраивает купленный им автомобиль. 13% дают негативную оценку своему авто лишь частично, а 5% недовольны им полностью. При этом только 2% респондентов собираются менять машину, которая им не нравится.

Недовольство автомобилем в четверти случаев зависит от того, насколько часто он ломается. С этой проблемой сталкивается каждый четвертый автовладелец (24%). Чаще всего, исходя из ответов респондентов, встречаются неисправности подвески (42%), неполадки в электросистеме (24%), проблемы с аккумулятором (23%) и двигателем (20%).

При этом за последние три года с поломками сталкивались 60% автомобилистов. Из них 23% — два-три раза, каждый пятый (20%) — один раз. У 7% респондентов машины за это время выходили из строя три-пять раз, а еще у 7% — более пяти раз.

Опрошенные автомобилисты, которые не сталкивались с поломками в последние годы, в 31% случаев являются обладателями японских машин. Эти же автомобили чаще всего не дают повода для недовольства своим владельцам (29%). На втором месте европейские авто — ими доволен каждый четвертый автомобилист (25%). Замыкает тройку отечественный автопром (14%).

Согласно данным исследования, каждый четвертый респондент (25%) тратит на ежегодное обслуживание машины 40–70 тыс. руб., 19% – от 70 до 100 тыс. руб., а еще 18% автомобилистов расходуют 100–150 тыс. руб. в год.

27% опрошенных приобрели машину один-два года назад, еще 26% — три-пять лет назад. Приблизительно каждый пятый (21%) водит свой автомобиль меньше года, а 14% — от пяти до 10 лет.

Только 12% остаются за рулем одного и того же транспортного средства уже более 10 лет. При этом среди последних своим выбором довольны 88% респондентов, а среди тех, кто владеет авто только один-два года, 27% испытывают дискомфорт.

В числе причин для недовольства автомобилем 28% опрошенных также отметили слабый функционал машины. 18% владельцев авто не устраивает дорогое обслуживание. Менее распространенными претензиями стали маленький багажник (14%), сложности с поиском деталей (13%), большой расход топлива (13%), неуютный салон (9%), неэстетичное оформление (6%) и непрактичность (6%).

34% россиян из тех, кто полностью удовлетворены своим авто, приобрели его за 1-2,5 млн руб. Еще 15% довольных автомобилистов купили машину за 2,5-5 млн руб. В то время как авто стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей (30%) и 300–500 тыс. рублей (15%), а также машины стоимостью до 300 тыс. рублей (6%) чаще разочаровывают своих владельцев.

Ранее было проведено исследование спроса на новые автомобили в России. Выяснилось, что ценовой сегмент от 10 млн руб. остается единственным на отечественном рынке, где европейские и японские марки продолжают пользоваться популярностью и входят в первую десятку. В топе самых популярных автомобилей в России лидируют китайские бренды.