Сервис «Авто.ру» поделился с Inc. результатами исследования спроса на новые автомобили в России. Ценовой сегмент от 10 млн руб. остается единственным на отечественном рынке, где европейские и японские марки продолжают пользоваться популярностью и входят в первую десятку. Что касается автомобилей стоимостью от 5 млн руб., верхние места рейтинга занимают китайские бренды.

В 2024 году 40,2% предложений в сегменте новых автомобилей дороже 5 млн. руб. пришлось на модели китайских брендов. В прошлом году они составляли менее 10% от всех объявлений. По сравнению с 2023 годом снизилась и средняя стоимость премиальных автомобилей. В октябре 2024 года она составила 10,7 млн руб., что на 14,5% меньше, чем годом ранее.

Лидером рейтинга стал электрический хэтчбек Zeekr 001, средняя стоимость которого составляет 7,4 млн руб. Вторым по популярности и самый доступным в сегменте автомобилем оказался кросс-купе EXEED RX за 5,3 млн руб. Бренд LiXiang оказался сразу на третьем и пятом месте с внедорожником L9 (8,8 млн руб.) и гибридным кроссовером L7 (7,5 млн руб.). Четвертое занял кроссовер Voyah Free за 6,8 млн руб.

Доля немецких и японских моделей составила 37% и 11% соответственно. Самой дорогой моделью стал Mercedes-AMG G-Класса. Ее средняя стоимость за 10 месяцев достигла 35,3 млн руб., а по уровню спроса внедорожник занял шестое место.

Свыше 75% от всех предложений приходится на кроссоверы. На втором месте оказались седаны — 10%. Популярность хэтчбеков выросла на 5% за год, благодаря интересу покупателей к модели Zeekr 001. Результаты анализа показали, что спрос на автомобили с бензиновым двигателем вырос в 2,4 раза. В то время как интерес к гибридным и дизельным моделям сегмента снизился на 36% и 35% соответственно.

Топ-10 премиальных автомобилей 2024 и их средняя стоимость:

Zeekr 001 —7,4 млн руб.;

EXEED RX — 5 млн руб.;

LiXiang L9 — 8,8 млн руб.;

Voyah Free — 6,8 млн руб.;

LiXiang L7 — 7,5 млн руб.;

Mercedes-Benz G-Класс AMG — 35,3 млн руб.;

Toyota Land Cruiser — 15 млн руб.;

BMW X5 — 16 млн руб.;

Land Rover Range Rover — 31,8 млн руб.;

Porsche Cayenne — 22,4 млн руб.

Ранее сообщалось, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за последние 10 лет увеличилась в 3,1 раза, по данным отчета агентства «Автостат». В отчет вошли исследования 392 моделей, которые покрывают 99% рынка.