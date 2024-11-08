Космическая программа Европейского союза установила, что 2024 год «с высокой долей вероятности» станет самым жарким годом за всю историю наблюдений. Прогноз был сделан перед встречей дипломатов на климатическом саммите Cop29. Ожидается, что мировая температура повысится более чем на 1,5°C, по сравнению с периодом до промышленной революции. Такой уровень потепления встревожил ученых, сообщает The Guardian.

«Это новая веха в истории глобальных температурных рекордов, которая должна послужить катализатором для пересмотра планов по охране экологии на предстоящей конференции», — сказала заместитель директора Службы изменения климата Copernicus, доктор Саманта Берджесс.

Ученые обнаружили, что мировая температура за последние 12 месяцев была на 1,62°C выше, чем в среднем за 1850-1900 годы, когда человечество начало сжигать огромные объемы угля, нефти и газа. Они отметили, что октябрь 2024 года стал вторым самым теплым октябрем в истории, уступив лишь октябрю 2023 года, когда температура на 1,65°C превысила доиндустриальный уровень.

Мировые лидеры обещали остановить потепление к концу столетия, но на данный момент процесс «нагревания» протекает почти вдвое быстрее. Однако, по словам ученых, показатель одного года не означает, что эта цель не будет достигнута, поскольку рост мировой температуры измеряется десятилетиями, а не годами.

«Нашей цивилизации никогда не приходилось сталкиваться с таким теплым климатом, — сказал директор Copernicus Карло Буонтемпо. — Это неизбежно заставит нас реагировать на экстремальные явления и адаптироваться».

Выводы Copernicus основаны на миллиардах данных измерений со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций. Анализ температуры в наборе данных ERA5, на который опираются исследователи, несколько отличается от других известных массивов данных, используемых климатологами в США и Японии.

Ученые также обнаружили, что в октябре арктический морской лед четвертый раз достиг самого низкого месячного уровня. Данный показатель на 19% ниже среднего, а его площадь ледников уменьшилась на 8%. Это стало причиной обильных дождей, которые обрушились на значительную часть Европы.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) обнаружила, что концентрация веществ, засоряющих атмосферу, достигла рекордного уровня в 2023 году. Углекислый газ накапливается быстрее, чем когда-либо в истории человечества, его концентрация выросла более чем на 10% за 20 лет, «нагревая» планету и создавая более экстремальные погодные условия. По словам Буонтемпо, наиболее эффективным решением климатических проблем является глобальное обязательство по сокращению выбросов.

Ранее исследование 12 видов мигрирующих рыб-хищников, включая акул, тунца и крупных рыб, таких как марлин и рыба-меч, показало, что большинство из них столкнутся с потерей среды обитания и перераспределением из текущих мест обитания в северо-западной Атлантике и Мексиканском заливе к 2100 году. Эти регионы являются одними из самых быстро нагревающихся зон и, по прогнозам, к концу века температура в них повысится от 1 до 6 °C.