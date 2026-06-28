21% россиян регулярно страдают от бытового шума, производимого членами собственной семьи, показали результаты исследования компании РОКВУЛ. Главным источником акустического стресса оказались громкие разговоры — их назвали раздражителем 77% из тех, кто испытывает подобный дискомфорт.

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На втором месте — эмоциональное общение на повышенных тонах (69% недовольных), на третьем с одинаковым результатом — звук телевизора и детский плач (по 31%).

Среди менее частых, но значимых раздражителей респонденты называли музыку (25%) и топот (23%). Замыкают список покашливание и храп — на них указали 15% участников опроса. Данные показывают, что акустическое напряжение в жилом пространстве создают не только очевидно громкие, но и физиологически нейтральные звуки.

По мнению клинического психолога Киры Макаровой, бытовые шумы нельзя относить к категории незначительных неудобств.

«Высокий уровень шума существенно снижает качество жизни и мешает сосредоточиться, а разная чувствительность домочадцев к посторонним звукам может стать причиной частых конфликтов в семье», — отметила она.

Специалист подчеркивает, что раздражение возникает не только в ответ на эмоциональные вспышки, но и на постоянно присутствующий громкий голос кого-либо из членов семьи.

Техническую причину проблемы РОКВУЛ связывает со строительными характеристиками типового жилого фонда: стены, полы и потолки как в многоквартирных, так и в частных домах в большинстве случаев не рассчитаны на гашение бытовых звуков. Результат — свободное распространение шума по всем помещениям. Декоративные решения — ковры, мягкая мебель — задачу не решают.

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Эксперты рекомендуют комплексный подход: усиление межкомнатной звукоизоляции с помощью тонких плит из каменной ваты, замена дверей и окон на модели с уплотнителями, использование акустических панелей из каменной ваты в качестве подложки под ламинат или ковролин, а также организация «тихих зон» с усиленной защитой от смежных помещений. Звукопоглощающие материалы из каменной ваты, по словам экспертов, также увеличивают теплоизоляцию помещения и защиту при пожаре.

Исследование проводилось среди россиян, проживающих совместно с членами семьи.

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