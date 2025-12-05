К декабрю россияне традиционно вспоминают две вещи: что скоро Новый год и что жить в квартире «как есть» больше невозможно. По данным «Авито Услуг», в ноябре спрос на мелкий ремонт резко подскочил — монтаж светильников искали в 3 раза чаще, создание ниш — в 2 раза, а отдельные направления взлетели так, будто ремонт — это новый вид зимнего спорта. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Рекордсмен сезона — потолки. Интерес к ним вырос на 10%, а спрос на шумоизоляцию верхних перекрытий увеличился сразу в 4 раза — вероятно, в ожидании новогодних вечеринок. К концу ноября услуги по ремонту и монтажу потолков в целом уверенно держатся на отметке от 21 тыс. руб.

И, кажется, это не просто сезонная нервозность, а «диагноз» современным новостройкам. Согласно исследованию «КНАУФ Инсулейшн» — тоже в распоряжении «Инка», 55% россиян при выборе квартиры считают шумоизоляцию ключевым фактором комфорта. То есть локация, вид из окна и инфраструктура — это замечательно, но все меркнет, если наверху регулярно кто-то пляшет (и это слышно).

При этом реальность грустнее ожиданий: только 10% жителей новостроек оценивают звукоизоляцию как отличную. Остальные либо страдают от шума улицы, либо от соседей, либо от того, что дом периодически сам звучит с хрипами коммуникаций. Каждый второй особенно жалуется именно на соседей сверху как непрошенный источник звука, который идет в комплекте с покупкой квартиры.

Тишина настолько востребована, что половина россиян уже пыталась улучшить звукоизоляцию самостоятельно. 27% выбрали лайтовые методы вроде ковров и плотных штор, 28% ставили дополнительные материалы и окна, а 44%… смирились.

Тем временем ремонтные мастера активно подхватывают волну спроса: предложения потолочной шумоизоляции, декоративных щитов и молдингов (это такая выпуклая деталь вроде колонны) растут так же бодро, как и интерес к ним. Услуги по реставрации плитки выросли в 5 раз, монтаж и покраска молдингов — в 3,5 раза, а поклейка обоев — в целых 3 раза. Похоже, к праздникам россияне хотят не только тишины сверху, но и красоты вокруг.

Для бизнеса это всё звучит как рождественская песнь возможностей: спрос стабильный, эмоциональная боль у покупателей очевидная, а решение проблемы — вполне монетизируемое. Тем более что, по сведениям «КНАУФ Инсулейшн», современные системы изоляции могут поднимать индекс воздушного шума до 66 дБ и увеличивать уровень тишины на 23 дБ. В пересчете на бытовые ощущения это означает «больше не слышу соседский пылесос, спасибо».

С четом того, что тишина практически становится стратегической инвестицией, вложение в ее создание дома окупится быстрее, чем новогодний стол.