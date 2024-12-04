Эксперты финансового маркетплейса «Сравни» изучили спрос своих пользователей на онлайн-образование. Выяснилось, что россияне в три раза чаще интересуются курсами по саморазвитию, чем по IT. Подробности исследования — в распоряжении редакции Inc.

Эксперты отметили рост спроса на онлайн-курсы по психологии в категории «Саморазвитие», которые впервые за несколько лет обогнали по популярности образовательные IT-программы.

Это показывает, что знания в области психологии становятся важным инструментом как для личного роста, так и для успешной профессиональной деятельности, считает Дарья Скилкова, продакт-маркетолог сервиса.

Так, во втором полугодии 2024 года доля интересовавшихся курсами по психологии пользователей от общего числа составила 56%, что превышает спрос на обучение QA-тестированию в три раза.

На втором месте в категории «Саморазвитие» оказались курсы по публичным выступлениям, которые выбрали 14% пользователей. Замыкает топ-3 коучинг (11%).

В категории «Маркетинг и продажи» наибольшим спросом пользуется обучение продвижению на маркетплейсах. Подобными курсами интересовались 34% пользователей.

При этом средняя стоимость курса по психологии во втором полугодии 2024 года составила 34 214 руб., программы по продвижению на маркетплейсах в среднем стоили 45 047 руб., а QA-тестирование — 86 782 руб.

Эксперты также отметили, что в категории «Хобби и творчество» лидировало обучение видеомонтажу (12%), операторской съемке (10%) и фотографии (9%).

Чаще всего (24%) пользователи покупали курсы стоимостью от 20 до 50 тыс. руб. Программы по цене 50–100 тыс. руб. приобрели 23%. Курсы, стоимость которых превышает 100 тыс. руб., выбрали 22% россиян.

Онлайн-обучение по цене от 10 до 20 тыс. руб. предпочли 16% пользователей сервиса, а до 10 тыс. руб. — 13%.

Напомним, что аналитический отдел коммуникационного агентства Modifiers в ноябре 2024 года провел конкурентный анализ психологических онлайн-школ. В исследование вошли 22 наиболее заметные из них. Аналитики пришли к выводу, что рынок онлайн-школ психологии находится в фазе замедления роста.