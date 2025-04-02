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25 коротких правил, которые сделают жизнь счастливее, проще и успешнее

25 коротких правил, которые сделают жизнь счастливее, проще и успешнее

Гретхен Рубин посвятила 12 лет изучению счастья и человеческой природы. В своей новой книге «Секреты взрослой жизни: простые истины для нашей сложной жизни» она делится конкретными и выполнимыми советами, которые решают распространенные проблемы и дают немедленные результаты.

«Снова и снова я удивляюсь, как маленький шаг может принести большую пользу», — говорит Рубин. Вот 25 коротких правил и истин, которые не требуют много времени, энергии или денег, но могут сделать жизнь счастливее, успешнее и проще:

  • Если вы не знаете, чем себя занять, выйдите на улицу или поспите.
  • Каждый список дел должен включать один пункт, который можно вычеркнуть в течение первых пяти минут.
  • Если вы забыли, что у вас есть какая-то вещь, вы, вероятно, можете от нее избавиться.
  • Иногда проще строить планы в последнюю минуту, чем планировать заранее.
  • Один из способов ответить на сложный вопрос — это стратегически неправильно его понять.
  • Не покупайте вещи, пока они вам не понадобятся: храните их в магазине.
  • Сосредоточьтесь на действиях, а не на результатах. (Не пытайтесь «научиться играть на гитаре»; вместо этого «играйте на гитаре по 20 минут ежедневно»).
  • Не ждите, пока у вас будет больше свободного времени. У вас может никогда не быть больше свободного времени.
  • Чтобы быстрее заснуть, убедитесь, что ваши ноги в тепле.
  • Если есть что-то, что вы хотите сделать, сделайте это более удобным; если есть что-то, от чего вы не хотите отказаться, сделайте это менее удобным.
  • Чтобы получить быстрый прилив энергии, сделайте 10 прыжков с места на место.
  • Не позволяйте себе быть «пустым»: держите бензин в машине, положите перекус в сумку, заряжайте телефон.
  • Попробуйте что-то новое к 25 годам: многие жизненные предпочтения формируются в молодом возрасте, поэтому пробуйте новое, пока вы молоды.
  • Прежде чем принять приглашение на будущее, представьте, что вы должны прийти сегодня вечером.
  • Если возможно, заведите во время прогулки интересную беседу.
  • Остерегайтесь «прокрастинации» — уборки или организации как предлога для того, чтобы отложить работу.
  • Чтобы понять новый город или поселок, посетите местный продуктовый магазин.
  • Не делайте ничего, чтобы почувствовать себя лучше, если это в итоге только ухудшит ваше самочувствие.
  • Если вы не знаете, как развлечься, спросите себя: «Как я развлекался, когда мне было 10 лет?»
  • Если вы не уверены, что будете пользоваться вещью регулярно, лучше купить что-то недорогое (например, коврик для йоги, кухонный нож или теннисную ракетку). А если вещь окажется полезной, то потом можно будет приобрести более качественный вариант.
  • Принятие совета свидетельствует о привязанности или уважении: если кто-то рекомендует книгу, прочтите ее; если кто-то рекомендует телешоу, посмотрите его.
  • Преподавая информацию или рассказывая историю, подчеркивайте то, что интересно аудитории, а не то, что интересно обсудить вам.
  • Следуйте правилу одной минуты: если вы можете выполнить задачу менее чем за минуту, сделайте ее без промедления.
  • Если вы не можете придумать тему для разговора, спросите: «Чем вы были заняты в последнее время?»
  • Если кто-то не помнит вашего имени, представьтесь еще раз.

«Эти краткие советы передают большие идеи в нескольких словах и предлагают много полезного. Надеюсь, вы найдете их такими же полезными, как и я!», — заключает Рубин.

Бизнес-тренер Джессика Вайс учит людей и компании тому, как обрести больше счастья и удовлетворенности. Имея опыт в позитивной психологии, она провела 15 лет, работая с такими мировыми брендами, как Coca-Cola, Johnson & Johnson и American Express. Вайс назвала 10 привычек, которые делают людей счастливее.

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