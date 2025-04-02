Гретхен Рубин посвятила 12 лет изучению счастья и человеческой природы. В своей новой книге «Секреты взрослой жизни: простые истины для нашей сложной жизни» она делится конкретными и выполнимыми советами, которые решают распространенные проблемы и дают немедленные результаты.

«Снова и снова я удивляюсь, как маленький шаг может принести большую пользу», — говорит Рубин. Вот 25 коротких правил и истин, которые не требуют много времени, энергии или денег, но могут сделать жизнь счастливее, успешнее и проще:

Если вы не знаете, чем себя занять, выйдите на улицу или поспите.

Каждый список дел должен включать один пункт, который можно вычеркнуть в течение первых пяти минут.

Если вы забыли, что у вас есть какая-то вещь, вы, вероятно, можете от нее избавиться.

Иногда проще строить планы в последнюю минуту, чем планировать заранее.

Один из способов ответить на сложный вопрос — это стратегически неправильно его понять.

Не покупайте вещи, пока они вам не понадобятся: храните их в магазине.

Сосредоточьтесь на действиях, а не на результатах. (Не пытайтесь «научиться играть на гитаре»; вместо этого «играйте на гитаре по 20 минут ежедневно»).

Не ждите, пока у вас будет больше свободного времени. У вас может никогда не быть больше свободного времени.

Чтобы быстрее заснуть, убедитесь, что ваши ноги в тепле.

Если есть что-то, что вы хотите сделать, сделайте это более удобным; если есть что-то, от чего вы не хотите отказаться, сделайте это менее удобным.

Чтобы получить быстрый прилив энергии, сделайте 10 прыжков с места на место.

Не позволяйте себе быть «пустым»: держите бензин в машине, положите перекус в сумку, заряжайте телефон.

Попробуйте что-то новое к 25 годам: многие жизненные предпочтения формируются в молодом возрасте, поэтому пробуйте новое, пока вы молоды.

Прежде чем принять приглашение на будущее, представьте, что вы должны прийти сегодня вечером.

Если возможно, заведите во время прогулки интересную беседу.

Остерегайтесь «прокрастинации» — уборки или организации как предлога для того, чтобы отложить работу.

Чтобы понять новый город или поселок, посетите местный продуктовый магазин.

Не делайте ничего, чтобы почувствовать себя лучше, если это в итоге только ухудшит ваше самочувствие.

Если вы не знаете, как развлечься, спросите себя: «Как я развлекался, когда мне было 10 лет?»

Если вы не уверены, что будете пользоваться вещью регулярно, лучше купить что-то недорогое (например, коврик для йоги, кухонный нож или теннисную ракетку). А если вещь окажется полезной, то потом можно будет приобрести более качественный вариант.

Принятие совета свидетельствует о привязанности или уважении: если кто-то рекомендует книгу, прочтите ее; если кто-то рекомендует телешоу, посмотрите его.

Преподавая информацию или рассказывая историю, подчеркивайте то, что интересно аудитории, а не то, что интересно обсудить вам.

Следуйте правилу одной минуты: если вы можете выполнить задачу менее чем за минуту, сделайте ее без промедления.

Если вы не можете придумать тему для разговора, спросите: «Чем вы были заняты в последнее время?»

Если кто-то не помнит вашего имени, представьтесь еще раз.

«Эти краткие советы передают большие идеи в нескольких словах и предлагают много полезного. Надеюсь, вы найдете их такими же полезными, как и я!», — заключает Рубин.

Бизнес-тренер Джессика Вайс учит людей и компании тому, как обрести больше счастья и удовлетворенности. Имея опыт в позитивной психологии, она провела 15 лет, работая с такими мировыми брендами, как Coca-Cola, Johnson & Johnson и American Express. Вайс назвала 10 привычек, которые делают людей счастливее.