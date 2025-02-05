После окончания Иллинойского университета Шарлотта Трекартин из CharCharms в программе Shark Tank наняла тренера по TikTok за $400 в месяц. Она не пыталась развивать свой личный бренд, но под руководством тренера начала публиковать по 3 поста в день о своей компании по производству аксессуаров для бутылок для воды CharCharms. Предпринимательница поделилась своей историей с CNBC.

После работы с тренером, аккаунт Трекартин вырос до 80 тыс. подписчиков, и привлек внимание розничных сетей, таких как Dick’s Sporting Goods и Target, где сегодня представлена ​​продукция CharCharms.

Она привезла аксессуары, включая соломинки, насадки на них, брелоки и мешочки, которые крепятся к бутылкам с водой на программу «Shark Tank». Там они быстро вызвали скептицизм у инвестора Кевина О’Лири, который сказал: «На рынке полно такого».

Однако, по словам Трекартин, на момент съемок, компания CharCharms получила миллионную прибыль. Она отказалась поделиться точными цифрами за 2024 год, но сообщила, что ее бизнес принес $6,5 млн дохода в прошлом году.

Трекартин запросила у судей шоу $300 тыс. в обмен на 10% акций CharCharms, заявив, что ей нужен «партнер», который «вложится в нее» так же, как и в сам бизнес.

О’Лири предложил ей эту сумму за 25%, ссылаясь на опасения по поводу дистрибуции. Деймонд Джон предложил ее за 20%, заявив, что видит возможности в сотрудничестве с крупными брендами.

Трекартин заявила, что есть два главных вывода, которые она сделала из работы со своим тренером по TikTok: чаще публиковать посты и использовать плейлисты для организации своих видео, чтобы привлечь пользователей, которые следят за определенными нишами.

Эти уроки помогли ей расширить клиентскую базу CharCharms. Но Скотт, основатель и генеральный директор ее одноименного ювелирного бренда, беспокоилась о практичности аксессуаров. Она отказалась делать инвестиционное предложение.

То же сделала и Лори Грейнер, которая сказала, что не очень хорошо знает этот сегмент рынка. Марк Кьюбан также отказался, но сказал Трекартин, что предложения Джона и О’Лири были «хищническими».

«Независимо от того, будет ли это 20% или 25%, вы сразу же выпишете им чек, исходя из прибыли», — сказал Кьюбан. Трекартин предложила О‘Лири и Джону 12,5% акций CharCharms. О’Лири снизил свое предложение до 20%, а Джон — до 17,5%. Обе цены были слишком высоки для нее, потому что она не хотела расставаться более чем с 15% своей компании.

В конечном итоге она покинула шоу, не заключив сделку, но продажи CharCharms выросли за 4 дня с момента выхода эпизода в эфир, и сейчас Трекартин оценивает новые возможности для своего бизнеса. «Я бы сделала это снова, — говорит она. — Я на самом деле надеюсь, что мне в голову придет другой бренд, и я смогу снова подать заявку на Shark Tank».

Другая предпринимательница Кэтлин Смит открыла бренд натуральных продуктов Simple Mills на своей кухне в Атланте в 2012 году. Ей удалось превратить компанию в один из крупнейших брендов натуральных закусок в США. Тогда производитель продуктов Flower Foods купил Simple Mills за $795 млн.