Предпринимателям, не имеющим личного состояния или поддержки со стороны инвесторов, часто приходится идти на крайние меры, чтобы удержать новое предприятие на плаву. Они тратят свои сбережения, отказываются от зарплаты или продают имущество. Кэтлин Смит открыла бренд натуральных продуктов Simple Mills на своей кухне в Атланте в 2012 году. Она рассказала CNBC, что именно помогло ей добиться успеха.

По словам Смит, ей пришлось пойти на жертвы, чтобы получить стартовый капитал, когда она открыла компанию. «Чтобы финансировать бизнес, мне пришлось прибегнуть к очень креативным методам, например продать машину, обналичить кредитные карты и сделать другие подобные безумные вещи», — рассказала она.

В течение почти двух лет Смит пыталась запустить бизнес, пока в 2014 году не получила более $2 млн в виде начального финансирования от институциональных инвесторов. За это время она вложила в бизнес все свои сбережения, «разговаривая со всеми и каждым», чтобы вызвать интерес у потенциальных инвесторов.

Смит отмечает, что устойчивость — это одна из самых главных вещей, которыми нужно обладать, чтобы получить финансирование. Она смогла превратить компанию Simple Mills в один из крупнейших брендов натуральных закусок в США, продавая крекеры, печенье и смеси для выпечки из семян и ореховой муки более чем в 30 тыс. точек по всей стране. Тогда производитель продуктов Flower Foods купил Simple Mills за $795 млн.

Когда Смит основала Simple Mills, она работала консультантом в компании Deloitte. В 2018 году она рассказала Forbes, что мечтала создать собственный бизнес, ориентированный на производство продуктов питания, которые были бы более здоровыми и менее обработанными.

По ее словам, она начала с выпечки кексов на собственной кухне, а затем арендовала «самую дешевую из возможных коммерческих кухонь» в часе езды от Атланты. В течение первого года она уже убедила местный магазин Whole Foods продавать продукцию Simple Mills, а ее смесь для маффинов стала «самой продаваемой на Amazon».

Однако развитие нового бизнеса требует больших затрат, и Смит поняла, что ей придется привлекать внешнее финансирование, если она хочет продолжать расти, нанимать сотрудников и переезжать в офис, который не был бы ее спальней. Она потратила $70 тыс. из собственных сбережений, но денег все равно не хватало. Позже девушка продала свою машину и обратилась за помощью к родителям, которым, по ее словам, пришлось заложить свой дом, чтобы помочь бизнесу развиваться.

Смит отмечает, что для успеха Simple Mills потребовалось немало удачи, тем более что из-за отсутствия опыта она не предполагала, сколько денег потребуется. «Оглядываясь назад, я вижу миллион мест, где все могло пойти не так. Честно говоря, нам повезло, — сказала она. — Но в то же время кажется, что чем усерднее я работаю, тем больше мне везет».

По ее словам, даже в те моменты, когда казалось, что компании не хватит денег на продолжение работы, ее стойкость не позволяла думать о том, что бизнес действительно провалится. «Ваш менталитет — продолжать идти вперед, несмотря ни на что».

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